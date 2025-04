Bayern Munich - Inter Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Bayern et l’Inter seront aux prises mardi en quart de finale aller de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La Ligue des Champions fait son grand retour cette semaine avec les rencontres des quarts de finale. Une phase qui mettra aux prises les huit meilleures équipes européennes de la saison. Le sort de ces dernières commence à se jouer dès ce mardi avec la manche aller des quarts de finale. Parmi les affiches au programme pour cette journée, figure un choc de titans entre le Bayern Munich et l’Inter Milan. Deux équipes à la quête de leur glorieux passé sur la scène continentale.

Le Bayern, une montée en puissance tardive

Rien n’a été simple pour le Bayern Munich dans cette campagne européenne. Relégué à une modeste 12ᵉ place à l’issue de la phase de ligue, le club bavarois a dû emprunter la voie des barrages pour continuer l’aventure. Face au Celtic Glasgow, les hommes de Vincent Kompany ont tremblé, l’emportant difficilement à l’extérieur (1-2) avant de concéder le nul au retour à domicile (1-1). Une qualification obtenue sans briller, mais suffisante pour relancer la machine.

Et c’est justement en huitièmes de finale que le Bayern a retrouvé son efficacité légendaire. Contre un adversaire bien connu, le Bayer Leverkusen, les Munichois ont déroulé leur football pour s’imposer largement (5-0 sur l’ensemble des deux rencontres). Un succès marquant face à une équipe qui domine pourtant la Bundesliga, avec six points d’avance sur le Bayern au classement. Une dynamique dont les Bavarois auront besoin pour dompter l’Inter Milan, ce mardi.

L’Inter Milan, la muraille italienne

En face, l’Inter Milan se présente comme un modèle de rigueur défensive. Finaliste lors de l’édition 2022-2023, le club lombard n’a concédé que deux buts dans cette Ligue des Champions nouvelle formule : un lors de la phase de ligue – qu’il a terminée à la 4ᵉ place – et un autre lors des huitièmes de finale face à Feyenoord. Les Nerazzurri ont d’ailleurs plié la double confrontation dès l’aller à Rotterdam (0-2), avant de valider leur billet à San Siro (2-1).

L’équipe de Simone Inzaghi, solide leader de Serie A, continue de faire preuve de sérieux. Elle s’est notamment imposée face à l’Udinese (3-2) après la trêve, même si quelques faux pas récents sont venus perturber la dynamique. Ce qu’il faudra, bien évidemment, gommer avant de défier le Bayern, ce mardi.

Ci-dessous, GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Bayern Munich - Inter Milan ?

La rencontre entre le Bayern Munich et l’Inter Milan sera à suivre ce mardi 8 avril 2025 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera également possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion en continu. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sport.

Horaire et lieu du match Bayern Munich vs Inter

Ligue des Champions - Phases Finales Allianz Arena

Le match de l'UEFA Champions League entre le Bayern Munich et l'Inter se jouera à l'Allianz Arena de Munich, en Allemagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le mardi 8 avril, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Bayern Munich

Alors que Jamal Musiala soigne toujours une blessure aux ischio-jambiers, Vincent Kompany pourrait réintégrer Thomas Müller dans le onze de départ. En revanche, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Manuel Neuer sont toujours à l'infirmerie.

De son côté, Harry Kane, aperçu avec une poche de glace autour de la cheville lors du match de Bundesliga contre Augsbourg vendredi dernier, devrait tout de même être apte pour mener l’attaque face à l’Inter.

Infos de l'équipe de l'Inter

Côté visiteurs, Alessandro Bastoni pourrait finalement être déclaré apte après avoir reçu un coup au genou le week-end dernier.

Bonne nouvelle également sur le plan médical : Mehdi Taremi, Piotr Zielinski et Denzel Dumfries seront disponibles pour ce déplacement, tandis que Kristjan Asllani sera suspendu pour un match en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Au milieu de terrain, Davide Frattesi devrait être titularisé aux côtés de Hakan Çalhanoğlu et Henrikh Mkhitaryan, avec Marcus Thuram et Lautaro Martinez en pointe.

Who will be named the 2024/25 UEFA Champions League Best Player of the Season? Erling Haaland Vinicius Jr Kylian Mbappe Jude Bellingham Rodri Others 23630 Votes

La forme des deux équipes

Historique des confrontations