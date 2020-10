Bayern Munich - Hertha Berlin 4-3, Un quadruplé de Lewandowski sauve le Bayern

Robert Lewandowski a encore frappé pour le Bayern Munich. L'attaquant polonais a inscrit un quadruplé face au Hertha Berlin.

Le recevait le pour le compte de la 3e journée du Championnat allemand. Le club munichois a connu un bon début de saison entaché par la correction subie face à le 27 septembre dernier. Il s'agissait donc de se rassurer et de remettre l'église au milieu du village.

Si Lewandowski n'avait pas débuté la rencontre face à Hoffenheim, ce dimanche soir, le buteuir polonais était là et bien là. C'était lui qui ouvrait le score à 5 minutes de la fin du premier acte. Schmolow réalisait d'abord un superbe arrêt sur ma tête du Polonais. Un exploit annihilé dans la foulée, puisque Gnabry remisait vers le Polonais qui terminait avec une du droit pour le 1-0. Le score au repos.

Schmolow, très performant à l'Allianz Arena, maintenait le Hertha à flots, mais ne pouvait rien face "Lewy", de nouveau buteur d'une frappe du droit consécutive à un centre rasant de la nouvelle tête Chris Richards.

Plus d'équipes

À l'heure de jeu, le Hertha relançait le suspense sur un coup de pied arrêté. Sur un service de Cunha, Jhon Cordoba marquait de la tête le but du 2-1. Le champion reculait et encaissait uns econd but à 20 minutes de la fin.

L'article continue ci-dessous

Matheus Cunha combinait avec Krzysztof Piatek, avant d'achever l'action du plat du pied droit. À 2-2, le Bayern était dos au mur, mais avait encore un atout dans sa manche. Un certain Robert Lewandowski.

L'ancien joueur de Dortmund s'offrait un nouveau triplé à 5 minutes du terme pour sauver son équipe. Une finition à bout portant suite à une remise en taclant signée du fidèle Thomas Müller. Malgré ce nouvel exploit, le Hertha recollait par Ngamkan. C'était sans compter sur un Lewandowski bien décidé à faire gagner les siens, qui allaient offrir un nouveau succès au Bayern en toute fin de rencontre sur pénalty.

Le Bayern ne rassure pas, mais peut compter sur un véritable alien, capable de faire gagner des matches à lui tout seul à son équipe. Illustration encore ce soir.