Bayern Munich : Harry Kane serait-il vraiment la solution à tous les problèmes ?

Harry Kane est à nouveau pressenti pour rejoindre Munich. Mais l'Anglais serait-il la solution à tous les problèmes bavarois ?

Robert Lewandowski, Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappé - quel que soit l'ordre, ce sont les quatre attaquants les plus souvent cités lorsqu'il s'agit de désigner les meilleurs 9 du monde. L'un d'entre eux a joué pendant des années au FC Bayern Munich. Un coup d'œil sur les données StatsBomb de FBref révèle le plus gros problème actuel du Bayern : sur 92 tirs, 11 grandes occasions et 8,8 buts attendus, le club bavarois n'a marqué que quatre buts lors des quatre derniers matches de Bundesliga.

C'est déjà parce que la liste des attaquants de classe mondiale est si courte que Hasan Salihamidzic et les recruteurs de l'équipe ont décidé de commencer la saison sans véritable neuf. Pourtant, un joueur qui est presque chroniquement sous-estimé dans l'élite mondiale aurait été disponible : Harry Kane. L'Anglais marque des buts de manière fiable pour Tottenham depuis de nombreuses années. En 395 matches, il a marqué 254 fois et a été à l'origine de 60 buts - il est directement impliqué dans un but des Spurs toutes les 99 minutes -. L'attaquant de 1,88 m serait-il la solution aux problèmes actuels du champion en série allemand ?

La chronologie de Kane - qu'en est-il ?

"C'est un joueur brillant, l'un des meilleurs attaquants du monde", a déclaré Julian Nagelsmann en anoblissant le joueur de 29 ans l'été dernier. A l'époque, les premiers médias avaient rapporté que les Munichois s'intéressaient au capitaine de l'équipe nationale anglaise. "Je ne connais pas le prix exact, mais c'est très dur pour le Bayern", a admis de la même manière l'entraîneur du FCB : "Nous verrons ce qui se passera à l'avenir". Sport1 a fait état d'une enveloppe financière astronomique de plusieurs centaines de millions. L'histoire ne semble toutefois pas être totalement terminée. En effet, le contrat de Kane avec les Spurs expire en 2024. L'été prochain, Tottenham aura donc la dernière possibilité d'encaisser une indemnité de transfert élevée.

Sky a même qualifié Kane de "cible de transfert numéro un" du Bayern et il y aurait même déjà eu un premier contact. L'attaquant pourrait donc s'imaginer partir à Munich. Le journal Bild a également rapporté récemment que le Bayern avait conseillé à l'Anglais de ne pas prolonger trop vite son contrat dans le nord de Londres. Car le grand objectif de Tottenham est de prolonger son contrat d'une année supplémentaire. Au vu des nombreuses informations sur le sujet, il est difficile de nier l'intérêt fondamental du FC Bayern. Reste la grande question : Harry Kane convient-il au Rekordmeister ?

Harry Kane est-il la pièce manquante du puzzle ?

Un coup d'œil sur les chiffres superficiels suffit à renforcer la thèse de Nagelsmann selon laquelle Kane marquerait également beaucoup de buts en Bundesliga. Même la saison dernière, qui a connu des hauts et des bas pour le pied droit, il a marqué 0,47 but et délivré 0,25 passe décisive toutes les 90 minutes. Cette saison, il est en moyenne à 0,87 but et 0,14 passe décisive.

Comparaison des données de Harry Kane et Robert Lewandowski

Statistiques sur 90 minutes (championnat uniquement) Kane 2021/22 Kane 2022/23 Lewandowski 2021/22 Buts 0,47 0,87 1,07 Passes décisives 0,25 0,14 0,09 Expected Goals (xG) 0,56 0,68 1 Expected Passes décisives (xA) 0,25 0,19 0,17 Tirs 3,56 3,48 4,8 xG par tirs 0,15 0,2 0,21 Buts par tirs 0,12 0,25 0,22

Il n'arrive pas à la cheville de Robert Lewandowski, mais Kane n'en reste pas moins un joueur très performant en termes de finition, qui dépasse régulièrement ses valeurs d'expected goals. Ce qui est souvent considéré à tort comme une "surperformance" est au contraire une caractéristique de grande classe sur le long terme. En effet, les modèles d'expected goals déterminent une probabilité moyenne de but pour un tir à partir d'un grand nombre de tirs comparables dans le monde entier. Que les joueurs de classe mondiale soient au-dessus de la moyenne ne devrait pas surprendre.

Kane est définitivement au-dessus de la moyenne. Le fait qu'il ne joue souvent aucun rôle, ou seulement un rôle mineur, dans les discussions sur les meilleurs attaquants du monde est dû en grande partie à son environnement. Tottenham ne fait pas partie des meilleurs clubs d'Europe. Ces dernières années, les Spurs ont connu de bonnes et de mauvaises périodes et ont même participé à la finale de la Ligue des champions en 2019. Mais ils n'ont pas remporté de titre. Pour n'importe quel joueur au monde, ce serait un grand défi de marquer et de faire des passes décisives de manière aussi constante que Kane le fait depuis des années. Mais il ne parvient pas à atteindre les cotes qui seraient peut-être plus facilement réalisables dans un club de haut niveau.

Il serait donc logique pour le joueur de saisir ce qui pourrait être sa dernière grande chance de rejoindre un grand club. Le FC Bayern ne serait pas seulement une adresse de choix en raison de la position de neuf vacante dans l'effectif, mais aussi en raison de ses bonnes chances, chaque année, d'être présent longtemps en Ligue des champions

Getty Images

Harry Kane : un meneur de jeu sous-estimé

Sur le plan footballistique, Kane pourrait également offrir bien plus que le simple nombre de buts au Bayern. En raison de sa stature et de ses mouvements souvent un peu lourds, l'attaquant est souvent relégué au rang de simple buteur, qui doit être alimenté par des centres et des passes.

De plus, Kane n'est pas très rapide, ce qui rendrait difficile de le placer dans des positions de conclusion appropriées dans des situations de transition offensive. Mais le natif de Londres est un meneur de jeu sous-estimé. Ces dernières années, il est passé de plus en plus du statut de joueur de finition à celui d'attaquant mobile. Il se déplace souvent dans les demi-espaces ou se décroche au milieu du terrain pour participer à la circulation du ballon, attirer les adversaires et ouvrir ainsi des espaces pour les coéquipiers.

Kane est capable de garder les ballons, de les contrôler et de les redistribuer de manière solide. En ce sens, il est même plus actif dans le jeu que Lewandowski à Munich. Ces derniers mois, le vice-champion d'Europe a effectué plus de passes avec un gain d'espace vertical d'au moins neuf mètres, il a touché en moyenne plus de ballons et en a touché plus au milieu de terrain. En outre, il fait presque cinq fois plus de passes qui cassent des lignes que le Polonais.

Comparaison des données de Harry Kane et Robert Lewandowski

Statistiques sur 90 minutes (championat uniquement) Kane 2021/22 Kane 2022/23 Lewandowski 2021/22 Passes (réussies) 26,5 (18,4) 26,4 (19,7) 23,5 (18) Passes avec gain d'espace > 9 m 3,26 4,64 1,71 Gain d'espace vertical 103,5 m 133 m 46,7 Tirs au but 1,36 1,88 1,22 Passes cassant des lignes 0,53 0,58 0,12 Passes sous pression 7,08 5,36 6,45

Dans la plupart des statistiques qui n'ont rien à voir avec les tirs, les buts ou la surface de réparation adverse, Kane a des valeurs plus élevées que Lewandowski. Il est plus efficace à Tottenham que le Polonais à Munich.

Harry Kane : le Bayern devrait y regarder de plus près

Les données montrent que l'Anglais est bien plus polyvalent que ce qu'on lui prête souvent. S'il devait rejoindre le FC Bayern, le plus grand défi consisterait à s'accommoder d'un espace nettement plus restreint. Non seulement le pressing de la Bundesliga est qualitativement différent de celui de l'Angleterre, mais le style de jeu des Munichois serait également un grand changement pour Kane.

Comparaison des données de Harry Kane et Robert Lewandowski

Statistiques sur 90 minutes (championnat uniquement) Kane 2021/22 Kane 2022/23 Lewandowski 2021/22 Ballons touchés 39,9 39,3 23,5 (18) Ballons dans le tiers central 20,4 22,5 14,9 Ballons dans le dernier tiers 18,4 16,1 21,9 Ballons dans la surface adverse 5,4 4,64 8,35 Dribbles (réussis) 2,84 (1,73) 2,61 (1,3) 1,99 (1,04) Pertes de balle 2,03 2,75 1,8

Nagelsmann positionne de nombreux joueurs dans l'axe, ce qui réduit encore l'espace disponible pour un 9. Robert Lewandowski n'a été en possession du ballon que 1,8 fois par 90 minutes la saison dernière. Cela arrive plus souvent à Kane. Une préoccupation légitime du Bayern devrait être qu'il ne puisse pas suffisamment mettre à profit ses points forts dans ce système.

En effet, si Kane a par exemple plus de contacts au milieu du terrain ou si ses passes génèrent plus de gain d'espace vertical que Lewandowski, c'est aussi parce que Tottenham doit moins souvent jouer contre des lignes de défense très basses et peut globalement se concentrer davantage sur les moments de transition offensive. Kane devrait donc montrer ses qualités de meneur de jeu beaucoup plus souvent contre des adversaires très bas, ce qu'il a eu du mal à faire par le passé.

Kane possède néanmoins quelques qualités qui font manifestement défaut au Bayern. Il ne s'agirait pas en premier lieu qu'il soit capable d'absorber à lui seul les buts de Lewandowski. Il apporterait plutôt une valeur ajoutée grâce à ses capacités d'attaquant robuste et mobile, en captant les ballons et en ouvrant des interfaces pour les autres attaquants, car il lie les adversaires. Son jeu de tête rendrait également le jeu bavarois un peu plus varié.

Getty

Plus la crise des résultats se prolongera, plus le nom de Harry Kane circulera à l'Allianz Arena. Ses atouts sont séduisants pour le FC Bayern. Néanmoins, les doutes quant à sa capacité à fonctionner dans le jeu de position plus serré des Munichois jouent un rôle. Surtout si l'on considère le revers de la médaille financier.

Les revers financiers de l'opération Harry Kane

Ainsi, Daniel Levy est considéré comme un négociateur dur. Le président n'est pas vraiment connu pour faire des faveurs à qui que ce soit. Déjà lorsque Harry Kane voulait partir à Manchester City en 2021, l'homme de 60 ans est resté ferme dans sa décision de le garder. Il ne se laisse pas mettre sous pression.

Par conséquent, le prix de Kane devrait également être très élevé l'été prochain. Compte tenu du fait que l'attaquant aura 30 ans l'année prochaine, le Bayern doit donc bien réfléchir si la plus-value sportive est suffisante pour justifier les dépenses nécessaires. D'autant plus qu'il n'est pas encore possible de prévoir à quel point les Munichois s'en sortiront sans véritable attaquant. La suite des événements, jusqu'à la Coupe du monde d'hiver au Qatar, aura une influence décisive sur la volonté du Bayern de prendre la piste Kane au sérieux.