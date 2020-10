Bayern Munich - Eintracht Francfort (5-0), Lewandowski et le Bayern se baladent

Robert Lewandowski est en verve en ce début de saison 2020/2021 et il l’a encore prouvé ce samedi lors du match opposant le à l’ . Très inspiré, il a été le grand artisan du large succès de l’équipe munichoise avec trois buts inscrits (5-0). Trois de plus, qui font dix en seulement cinq journées (dont 4 titularisations). Du jamais vu dans l’histoire de la .

Il n’a fallu que dix minutes à l’attaquant polonais pour débloquer la situation dans cette partie. D’un tir croisé du gauche, il a converti une passe du Français Kingsley Coman. Le goleador bavarois a remis ça un quart d’heure plus tard en se retrouvant à la conclusion d’un corner. Et enfin, à l’heure du jeu, il a parachevé le festival en exploitant une belle passe en profondeur de Douglas Costa. Une exécution du gauche, pour valider un hat-trick parfait.

Presque à lui tout seul, l’ancien avant-centre de Dortmund a donc plié le match. Les défenseurs de l’Eintracht Francfort pourront se consoler en se disant qu’ils ne sont ni les premiers, ni les derniers à subir la loi de ce grand attaquant. Un joueur de classe mondiale et qui aurait remporté le Ballon d’Or haut la main, si l’édition 2020 de cette récompense n’avait pas été annulée.

10 - @lewy_official (@FCBayernEN) scored his 10th league goal this season after just 5 matchdays – that is a new record! Epic. #fcbsge pic.twitter.com/6QjIruKM2w