Bayern Munich, Davies prolonge jusqu'en 2025

L'international canadien a impressionné en Bundesliga cette saison au poste d'arrière gauche et a été récompensé par un contrat de cinq ans.

La star montante du , Alphonso Davies, a signé un nouveau contrat avec le champion d' en titre jusqu'en 2025. L'international canadien de 19 ans a impressionné en jouant au poste d'arrière gauche avec le leader de lors de la campagne 2019-2020 et a été récompensé par un nouveau contrat de cinq ans. Alphonso Davies a disputé 21 matches de championnat pour le Bayern cette saison, marquant une fois, avant la suspension de la campagne en raison de l'épidémie de coronavirus.

L'accord a été annoncé avec une vidéo sur Twitter, montrant Davies imprimant son propre maillot du Bayern avec son nom et le numéro '2025' au dos, tandis que le site internet du Bayern accompagnait cette annonce de l'accord avec une photo du joueur et des membres du conseil d'administration assis à une distance socialement sûre de deux mètres les uns des autres, tous portant des masques lors de la signature de son contrat.

Alphonso Davies a rejoint le Bayern Munich en provenance de l'équipe de la , les Whitecaps de Vancouver en janvier 2019 pour 19,5 millions d'euros, et s'est imposé comme l'une des principales étoiles montantes du football mondial, notamment en terminant sixième de la liste NxGn 2019 de Goal classant les meilleures pépites du football mondial.

Plus d'équipes

Davies : "Remporter autant de titres que possible"

Alphonso Davies a déclaré juste après la signature de son nouveau contrat : "Je suis très heureux. Le FC Bayern est l'un des meilleurs clubs du monde et c'était un rêve devenu réalité pour moi de pouvoir jouer ici. Je me suis senti à l'aise dès le premier jour. Je veux obtenir autant de titres que possible avec ce club. La mentalité de toujours vouloir tout gagner est l'ADN du FC Bayern".

L'article continue ci-dessous

Le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré: "Alphonso s'est très bien développé au FC Bayern. Il a mérité cette prolongation de contrat grâce à ses services convaincants. Nous sommes heureux qu'il reste avec le Bayern à long terme. Il enthousiasmé non seulement nos fans avec son style de jeu, mais aussi avec sa façon d'être en dehors du terrain. Le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, a également fait l'éloge du jeune joueur : "Je suis très heureux que le FC Bayern et Alphonso soient engagés sur le long terme".

"Alphonso, avec sa vitesse, son enthousiasme et son attitude professionnelle, correspond parfaitement à notre équipe. Il y a aussi un avantage humain. Nous avons tous la tâche de veiller à ce qu'Alphonso continue de stabiliser ses très bonnes performances, qu'il se concentre et continue courageusement son développement étape par étape comme avant", a conclu le directeur sportif.

Oliver Kahn, membre du comité exécutif du Bayern et ancien gardien du club, a déclaré: "Alphonso Davies est un joueur qui a atteint un haut niveau de performance à un jeune âge et qui a en même temps un grand potentiel de développement. Quiconque peut jouer au plus haut niveau au FC Bayern à un si jeune âge peut avoir une belle carrière devant lui. Nous sommes tous heureux de l'avoir avec nous pour le long terme. Il apporte beaucoup avec lui et nous sommes sûrs que nous nous amuserons toujours beaucoup avec lui".