Choc des continents au Mondial des Clubs ! Le Bayern Munich, après son 10-0, défie les guerriers argentins de Boca Juniors dans un duel de titans.

La puissance méthodique européenne face à la "grinta" légendaire sud-américaine. Le Hard Rock Stadium s'apprête à accueillir ce samedi le premier choc titanesque de cette Coupe du Monde des Clubs : le Bayern Munich, champion d'Allemagne, défie l'institution argentine, Boca Juniors. Une opposition de styles, de cultures et d'histoires pour un match qui s'annonce fascinant.

Le rouleau-compresseur bavarois pour confirmer

Le Bayern Munich a lancé son tournoi par une démonstration de force absolue. La victoire 10-0 face à Auckland City, plus large succès de l'histoire de la compétition, a envoyé un message clair : les Bavarois sont là pour gagner, et vite. Invaincus depuis huit rencontres et avec une efficacité offensive effrayante (26 buts marqués lors des six derniers matchs), les hommes de Vincent Kompany forment une machine parfaitement huilée. Une victoire ce soir pourrait déjà leur ouvrir les portes des huitièmes de finale.

Boca Juniors, entre regrets et fierté retrouvée

En face, Boca Juniors a montré un tout autre visage, celui de la résilience et du caractère. Les Argentins ont quitté leur premier match face à Benfica (2-2) avec des sentiments partagés : la frustration d'avoir laissé filer une avance de deux buts, mais aussi la fierté d'avoir tenu tête à un cador européen. Cette rencontre a prouvé que les Xeneizes avaient la qualité et la combativité pour rivaliser au plus haut niveau. Portés par leur orgueil, ils entendent bien perturber la mécanique allemande.

Une bataille pour la suprématie

Cette affiche est bien plus qu'un simple match de groupe. C'est un classique du football mondial, un duel pour la suprématie entre deux continents. La discipline et la puissance de feu du Bayern parviendront-elles à faire plier la passion de Boca Juniors ? Pour les Bavarois, c'est l'occasion d'assurer leur qualification. Pour les Argentins, c'est une chance de prouver au monde que la "grinta" peut encore renverser des montagnes..

GOAL vous dévoile tout ce que vous devez savoir, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Bayern Munich - Boca Juniors ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Bayern Munich et Boca Juniors sera disponible pour être regardé et diffusé en ligne en direct via DAZN.

Horaire et lieu du match Bayern Munich - Boca Juniors

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. C Hard Rock Stadium

Infos des équipes et compositions

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Bayern Munich

Le Bayern Munich a parfaitement lancé sa campagne de Coupe du monde des clubs en corrigeant Auckland City 10-0. Un match à sens unique où Jamal Musiala s’est illustré avec un triplé, tandis que Thomas Müller a inscrit un doublé. Une démonstration de force pour les Bavarois.

Un précédent entre le Bayern et Boca Juniors reste gravé dans les mémoires : les deux clubs s’étaient affrontés le 27 novembre 2001 lors de la Coupe Intercontinentale. À l’époque, la formation dirigée par Ottmar Hitzfeld s’était imposée 1-0 après prolongation.

Infos sur l'équipe du Boca Juniors

Pour Boca Juniors, l’entrée en matière a été plus mouvementée. Les Argentins menaient 2-0 face à Benfica, avant de se faire rejoindre au score pour concéder un match nul amer. Mais l’aspect sportif a rapidement été relégué au second plan.

Lors de la réduction du score portugaise sur penalty, Ander Herrera, furieux pendant la vérification VAR, a littéralement foncé sur l’arbitre. Il a fallu l’intervention de la sécurité pour l’empêcher d’aller plus loin. Résultat : carton rouge direct pour l’Espagnol, dont le comportement a choqué jusqu’à ses coéquipiers.

La forme des deux équipes

Bilan des confrontations directes

FCB Dernier match BOC 1 0 0 Bayern Munich 1 - 0 Boca Juniors 1 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

