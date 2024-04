Bayern Munich - Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Bayern Munich reçoit Arsenal mercredi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Les quarts de finale de la Ligue des Champions vont connaitre leur dénouement dans quelques heures. La physionomie des demi-finales devrait se dessiner après les rencontres de la manche retour ce mercredi. Au programme de ces quarts de finale retour, un très intéressant Bayern Munich – Arsenal. Un match dont le sort est encore loin d’être scellé entre Bavarois et Gunners.

Arsenal doit venger son histoire face au Bayern

Après le nul face aux Gunners à l’aller, le Bayern Munich va tenter de décrocher une 13e qualification en demi-finale de Ligue des Champions ce mercredi. Les Bavarois ayant perdu la Bundesliga au profit du Bayer Leverkusen en plus d’être éliminés de la Coupe d’Allemagne, ces derniers ne comptent plus sur la C1 pour sauver leur saison. Même s’il ne réalise pas une grande saison, le Bayern Munich est habitué à ces genres de défi. Le club munichois n’a notamment perdu qu’une seule fois en matchs à élimination directe lorsqu’il n’a pas subi un revers à l’aller (0-0, 3-1 face à Liverpool en 2018). Avec la magie des soirées de Ligue des Champions à l’Allianz Arena, le Bayern devrait avoir plus de chances de passer au tour suivant même si Arsenal est capable de réaliser un exploit.

Les Gunners n’arrivent pas en Allemagne dans de bonnes dispositions mentales. Défait en Premier League ce weekend par Aston Villa (0-2), Arsenal a peut-être dit adieu au titre pour la deuxième saison de suite. Une déception qui pourrait jouer sur le mental des Londoniens mercredi. En plus, Arsenal n’a remporté qu’un seul de ses matchs à l’extérieur face au Bayern Munich (1 nul et 4 défaites) en C1. Cette unique victoire remonte aux 8es de finale retour en 2013 (2-0) même si les Gunners ont finalement été éliminés en raison de la règle du but à l’extérieur (3-3 au score cumulé). Arsenal devra alors chercher sa première qualification en match à élimination directe contre le club bavarois ce mercredi. Un défi non irréalisable surtout que la règle du but à l’extérieur n’est plus d’actualité.

Horaire et lieu du match

Bayern Munich – Arsenal

Quart de finale retour de Ligue des Champions

Lieu : Allianz Arena

A 21h française

Les compos probables du match Bayern Munich - Arsenal

Bayern Munich : Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Muller, Musiala, Sane; Kane

Arsenal : Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

Sur quelle chaîne suivre le match Bayern Munich - Arsenal ?

La rencontre entre le Bayern Munich et Arsenal sera à suivre ce mercredi 17 avril 2024 à partir de 21h sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.