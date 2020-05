Bayern, Müller voit un Klassiker "passionné" face à Dortmund

Thomas Müller espère que son équipe jouera "avec passion" mardi à Dortmund pour le "Klassiker" du championnat d'Allemagne

"On ne sait pas trop comment entrer dans ces matches sans spectateurs, mais j'attends de nous et de moi-même que nous allions tout de même à nos limites", a déclaré sur Sky le milieu bavarois, buteur et passeur samdi contre Francfort.

"Évidemment que nous aimons avoir les fans. Il n'y a rien de plus beau que de jouer ces matches contre Dortmund ici à l'Allianz Arena ou à Dortmund", a ajouté le joueur.

"Mais c'est notre boulot, et nous allons montrer que même sans spectateurs nous sommes capables de jouer au football avec passion", a promis Müller.