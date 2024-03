Bayern - Lazio : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Bayern affronte la Lazio mardi pour le compte des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Le Bayern Munich reçoit la Lazio Rome mardi soir à l’occasion de la manche retour de la Ligue des Champions. Défait à l’aller, le club de la Bavière se doit de l’emporter pour espérer encore sauver une saison décevante. Même tendance du côté du club romain qui, malgré son avance d’un but, n’est pas à l’abri d’une élimination. La saison des Bavarois et des Biancocelesti se joue sur ce match retour.

Bayern - Lazio, deux équipes en sursis

C’est rare de voir le Bayern Munich dans une telle position. Le club bavarois était surtout habitué à surclasser la Bundesliga et est toujours parmi les favoris de la Ligue des Champions. Mais les Bavarois ne font plus autant peur cette saison. Largué en championnat avec 10 points de retard sur le Bayer Leverkusen (1er, 64pts), le Bayern (2e, 54pts) n’est plus serein en C1. Les hommes de Thomas Tuchel ont perdu la manche aller des 8es contre la Lazio. Ils n’ont d’ailleurs remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Ainsi, le club bavarois n’aborde ces huitièmes de finale retour dans de bonnes dispositions. Toutefois, le Bayern reste un grand club et peut toujours se révéler impitoyable en Ligue des Champions.

La situation est similaire du côté de la Lazio Rome. Malgré sa victoire à l’aller, le club romain n’est pas en grande confiance avant d’affronter le Bayern. Les Biancocelesti ont notamment perdu trois de leurs cinq derniers matchs dont les deux récents. Mais la Lazio, 9e de Serie A (40pts) espèrent réaliser un beau parcours en Ligue des Champions afin de sauver sa saison. Cependant, il faudra bien passer l’ogre bavarois pour continuer à rêver. Un rêve réalisable certes mais empreint de plusieurs obstacles.

Horaire et lieu de match

Bayern – Lazio

8es de finale retour de la Ligue des Champions

Lieu : Allianz Arena

A 21h française

Les compos probables du match Bayern - Lazio

Bayern : Neuer – Kimmich, De Ligt, Kim, Davies – Pavlovic, Goretzka – Tel, Muller, Musiala – Kane

Lazio : Provedel – Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj – Guendouzi, Cataldi, Alberto – Anderson, Immobile, Zaccagni

Sur quelle chaîne suivre le match Bayern - Lazio ?

La rencontre entre le Bayern Munich et la Lazio Rome sera à suivre ce mardi 5 mars 2024 à partir de 21h sur BeIN Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.