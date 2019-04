Bayern-Heidenheim 5-4, le Bayern au bout du suspense

Le Bayern a assuré sa place en demi-finale de la DFB Pokal en dominant la modeste équipe de Heidenheim au terme d'un match riche en rebondissements.

1/4 de finale de la Coupe d'

Bayern-Heidenheim : 5-4

Buts : Goretzka (12e), Muller (53e), Lewandowski (56e, 84e s.p.), Gnabry (65e); Glatzel (26e, 74e, 77e), Schnatterer (39e)

Le rêve d'un nouveau doublé national reste de mise pour le Bayern de Munich. Toutefois, il ne s'en est pas fallu de beaucoup ce mercredi pour que l'équipe bavaroise passe à la trappe en DFB Pokal. Et c'eut été une grosse humiliation puisque les hommes de Niko Kovac se produisaient contre le 6e de la 2 (D2 allemande).

L'article continue ci-dessous

Réduit à dix dès le quart d'heure du jeu suite à l'expulsion de Niklas Sule, les Munichois se sont montrés très friables défensivement, encaissant pas moins de quatre buts. Un certain Robert Glatzel leur a même planté un triplé, permettant à son équipe de revenir notamment de 2-4 à 4-4 et alors qu'on pensait les débats scellés après que le Bayern a marqué trois fois en 17 minutes.

19 - @FCBayernEN have won every game in the German Cup in which @esmuellert_ has scored (19 games), a record in the competition. Guarantee. #FCBFCH pic.twitter.com/w1GRYSB19c — OptaFranz (@OptaFranz) April 3, 2019

Leon Goreztka avait été le premier à scorer dans cette partie, puis Thomas Muller, Robert Lewandowski et Serge Gnabry ont aussi trouvé la faille. Heidenheim a cependant vendu chèrement sa peau donc et quand il y a eu l'égalisation à la 77e on croyait bien l'équipe de Frank Schmidt partie pour réussir l'improbable exploit. C'était sans compter sur un ultime sursaut d'orgueil des locaux, et leur volonté d'en finir avant la prolongation.

A la 83e minute, une main d'un défenseur d'Heidenheim dans la surface a offert un pénalty aux Bavarois. Lewandowski s'est chargé de le transformer, et il l'a fait avec succès, prenant le gardien à contre-pied. Le Bayern a donc eu le dernier mot dans cette partie à couper le souffle, et qui s'est révélée être nettement plus équilibrée que prévue. A noter que Franck Ribéry n'est resté sur le terrain que 24 minutes de jeu. Le Français avait été sorti prématurément pour des raisons tactiques.