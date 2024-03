Bayern - Dortmund, les stats terribles de Thomas Tuchel

Les chiffres sont terribles pour Thomas Tuchel après la défaite du Bayern face à Dortmund, samedi.

Le Bayern Munich était aux prises avec le Borussia Dortmund samedi soir à l’occasion de la 27e journée de Bundesliga. Face à son public de l’Allianz Arena, le club munichois s’est incliné devant le BVB qui aura été très réaliste durant le match (0-2). En outre, cette défaite enfonce encore plus Thomas Tuchel qui présente des chiffres alarmants avec le Bayern Munich cette saison.

Dortmund vainc enfin le signe indien face au Bayern

Ils nous avaient habitués à un des Klassikers à sens unique depuis plusieurs saisons. A chaque confrontation, avec Dortmund, on s’attendait tous à voir le Bayern vainqueur comme à son habitude. Mais la donne a changé cette saison et précisément ce samedi où le BVB a enfin réussi à dominer le club bavarois lors du Classique du championnat allemand. Le club de la Ruhr s’est offert le scalp du Bayern Munich grâce à des buts de Karim Adeyemi (10e) et de Julian Ryerson (83e). Si cette défaite relègue le Bayern Munich (2e, 60pts) à 13 points du Bayer Leverkusen (1er, 73pts), elle enfonce encore plus Thomas Tuchel.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Les stats alarmantes de Tuchel au Bayern Munich

La défaite contre le Borussia Dortmund est la cinquième du Bayern Munich en Bundesliga cette saison. Elle s’ajoute à celle face à la Lazio lors des 8es de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Alors qu’il est déjà sur la sellette, Thomas Tuchel s’est enlisé avec ce revers face au BVB surtout avec des chiffres très alarmants.

En effet, l’ancien entraineur du PSG a perdu 24,0% de ses matchs sur le banc avec le Bayern Munich en compétition officielle (12/50) soit le ratio de défaites le plus élevé pour un entraineur avec le club bavarois depuis Sören Lerby d’octobre 1991 à mars 1992 (41,2%). En outre, c’est la première fois que le Bayern perd à domicile contre Dortmund depuis 9 matchs. La dernière victoire du BVB à l’Allianz Arena remonte à avril 2014 soit 3641 jours. De même, le Borussia Dortmund ne s’était plus imposé devant le club munichois depuis 11 matchs.