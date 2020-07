Bayern - Benjamin Pavard blessé à l'entraînement

Mauvaise nouvelle pour le et Benjamin Pavard. Le champion du monde tricolore a été contraint de quitter ses partenaires à l'entraînement après avoir été touché à la cheville. Il a dû être évacué sur une voiturette.

"Benjamin Pavard s'est blessé à l'entraînement ce dimanche. Nous devons attendre les résultats des tests pour savoir combien de temps son absence va durer", a par la suite détaillé le coach bavarois, Hansi Flick.

💬 Hansi #Flick: "@BenPavard28 suffered an injury in training this morning. We will have to wait until he is properly examined until we know whether he'll be sidelined and, if so, for how long."#AudiFCBTour pic.twitter.com/lXOyQBLuTY