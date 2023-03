Bayer Leverkusen - Bayern Munich : Diffusion TV, streaming, compos probables et avant-match

Le Bayern va tenter ce dimanche de conforter sa place de leader de la Bundesliga en prenant le meilleur sur Leverkusen.

Le Bayern Munich, leader du championnat, affronte le Bayer Leverkusen en Bundesliga ce dimanche.

Il s'agit d'un match à gagner à tout prix pour le Bayern, qui dispose actuellement d'une mince avance de deux points sur le Borussia Dortmund, deuxième du classement.

Xabi Alonso retrouve le Bayern

L'équipe de Nagelsmann sait qu'un faux-pas pourrait lui être fatal et c'est pourquoi elle va tout mettre en œuvre pour assurer le plein de points. Le tombeur du PSG en Ligue des Champions a aussi le devoir de se mettre à l'abri sur la scène domestique avant de se focaliser sur son double choc contre Manchester City, programmé le mois prochain en C1.

Leverkusen, qui n'a pas perdu un seul match lors de ses six dernières sorties, toutes compétitions confondues, occupe actuellement la neuvième place du classement avec 34 points en 24 matches. Moussa Diaby et consorts savent qu'ils ne rivalisent pas dans la même catégorie que le Bayern mais sur un match ils se savent capables de réussir l'exploit. Une victoire ferait actuellement plaisir à leur coach Xabi Alonso, un ancien de la maison bavaroise.

Quelle est la chaîne de télévision qui diffuse le match, et comment pouvez-vous le regarder en direct en ligne ? GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir.

Bayer Leverkusen - Bayern Munich : Lieu et horaire du match

Match : Bayer Leverkusen vs Bayern Munich Date: 19 mars 2023 Coup d'envoi : 17h30 française Lieu : BayArena

Sur quelle chaine et quelle diffusion streaming pour le match Bayer Leverkusen - Bayern Munich ?

En France, c'est le diffuseur officiel BeIn Sports qui retransmettra le match sur l'une de ses chances (BeIn Sports 5). Et, vous pourrez aussi regarder le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, BeIn Connect.

Pays Chaine TV Streaming France BeIn Sports 5 BeIn Connect Moyen-Orient et Afrique du Nord BeIn Sports MENA 3 BeIn Connect Afrique Canal+ Sport Afrique MENA

Infos d'équipe sur le Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen sera privé de Charles Aranguiz et d'Andrey Lunev, blessés respectivement au mollet et au dos. Patrik Schick, Karim Bellarabi et Nadiem Amiri sont également incertains.

Le onze probable : Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun

Poste Joueurs Gardiens Hradecky, Pentz, Lomb Défenseurs Hincapie, Tah, Bakker, Kossounou, Tapsoba, Sinkgraven, Fosu-Mensah, Frimpong Milieux de terrain Andrich, Demirbay, Mbamba, Palacios, Wirtz, Azhil, Eze Attaquants Azmoun, Hudson-Odoi, Diaby, Adli, Hlozek

Infos d'équipe sur le Bayern

Lucas Hernandez et Manuel Neuer sont les seuls absents de longue durée dans le groupe de Julian Nagelsmann.

Après avoir manqué le match contre Augsbourg, Eric Choupo-Moting devrait à nouveau être absent ce week-end.

Le onze de départ probable : Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Coman, Goretzka, Kimmich, Davies; Musiala, Mané; Muller