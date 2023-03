Battu par le Maroc, le Brésil réclame Ancelotti mais la CBF pense au "Guardiola brésilien"

Alors que les Brésiliens réclament l'arrivée de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur, la CBF pourrait se tourner vers le "Guardiola brésilien".

Eliminé sans gloire en quart de finale de la Coupe du monde 2022 par la Croatie, le Brésil a vu Tite, son sélectionneur, quitter ses fonctions après cet échec.

Pour son premier match post-Mondial 2022, c'est avec un sélectionneur intérimaire que le Brésil a affronté le Maroc à Tanger : Ramon Menezes.

Mais, samedi soir, pour sa première à la tête de la Seleção, Menezes s'est incliné 2-1 face aux Lions de l'Atlas. Au lendemain de cette défaite, tout le Brésil réclament l'arrivée de Carlo Ancelotti au poste de sélectionneur.

Aucun contact avec Ancelotti !

Face à la colère du peuple brésilien, Ednaldo Rodrigues, le président de la Fédération brésilienne de football (CBF) s'est exprimé sur le dossier Ancelotti chez nos confrères de Reuters.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas l'air de vouloir tout mettre en œuvre pour recruter l'actuel entraîneur du Real Madrid : « Nous n'allons pas brusquer les choses puisque Carlo Ancelotti est actuellement sous contrat (jusqu'en 2024, n.d.l.r.). Nous n'avons pas l'intention de faire la moindre offre tant qu'il est sous contrat. Ce serait un manque de respect pour son club et son président (Florentino Pérez, n.d.l.r.). »

« Nous devons être patients avant d'entamer des discussions. Nous n'avons pas encore fait notre choix pour le prochain sélectionneur. Nous recherchons un entraîneur qui fera l'unanimité auprès des joueurs », a-t-il ajouté.

Ednaldo Rodrigues a toutefois confié à Reuters que Carlo Ancelotti cochait toutes les cases : « J'admire sa façon de travailler et ses résultats constants. On n'a pas besoin de le présenter. C'est vraiment un grand entraîneur, qui a déjà beaucoup gagné et je lui souhaite encore de nombreux succès. »

Fernando Diniz, le "Guardiola brésilien", très apprécié à la CBF

Selon Globo Esportivo, la CBF a déjà écarté le nom de Pep Guardiola, jugé trop cher, et a ciblé plusieurs entraîneurs : Carlo Ancelotti (Real Madrid), José Mourinho (AS Roma) et Jorge Jésus (Fenerbahçe). Globo Esportivo précise que Fernando Dinz, actuellement en poste à Fluminense est aussi l'un des favoris de la CBF.

Agé de 48 ans, Fernando Diniz est surnommé le « Guardiola brésilien » et a déjà entraîné de nombreux clubs depuis ses débuts en 2009 dont certains grands noms du football brésilien comme le São Paulo FC, Santos, Vasco da Gama et donc, Fluminense.

Le président de Fluminense, Mário Bittencourt, a d'ailleurs répondu à l'intérêt de la CBF pour son entraîneur : « Je ne m'opposerai à son départ mais à la condition que la CBF paie les indemnités pour ses deux dernières années de contrat. »

Le choix de nouveau sélectionneur de la Seleção devrait être annoncé à la fin du mois de mai.