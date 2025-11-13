Barrages Mondial 2026 : format, fonctionnement, équipes qualifiées, chapeaux… tout ce qu’il faut savoir

Avec le passage de la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes en 2026, la FIFA a complètement revu son système de qualifications. Si l’essentiel des billets est attribué via les éliminatoires continentaux, les deux dernières places seront déterminées par un tournoi de barrages intercontinentaux à six équipes.

Baptisé officiellement FIFA Play-Off Tournament, ce mini-tournoi se jouera au Mexique afin de tester certaines enceintes avant la phase finale. Les rencontres auront lieu durant la trêve internationale du 23 au 31 mars 2026, soit moins de trois mois avant le coup d’envoi du Mondial prévu le 11 juin.

Au total, 46 nations décrocheront leur place directement via leur confédération. Les deux ultimes tickets seront attribués à l’issue de ces barrages intercontinentaux. Voici comment cela fonctionne.

Comment fonctionnent les barrages intercontinentaux du Mondial 2026 ?

Le tournoi rassemblera une équipe par confédération, à l’exception de l’UEFA, plus une équipe supplémentaire de la zone CONCACAF, puisque la Coupe du Monde 2026 est co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce qui donne un total de six sélections engagées.

En pratique :

CONCACAF : 2 places

AFC, CAF, CONMEBOL, OFC : 1 place chacune

Le classement FIFA et les résultats des éliminatoires détermineront les têtes de série. Les deux équipes les mieux classées seront directement placées dans le chapeau des têtes de série. Les quatre autres devront d’abord s’affronter lors de deux demi-finales en match unique.

Les vainqueurs de ces demi-finales rencontreront ensuite les deux têtes de série dans deux finales distinctes. Les deux équipes victorieuses obtiendront les tout derniers billets pour la Coupe du Monde 2026.

Équipes qualifiées pour le tournoi de barrage de la Coupe du Monde 2026

Getty Images

Confédération Classement Équipe Accédé aux barrages le OFC (Océanie) Finaliste du troisième tour Nouvelle-Calédonie 24 mars 2025 CONMEBOL (Amérique du Sud) Septième place Bolivie 9 septembre 2025 AFC (Asie) Vainqueur du cinquième tour (barrage) À déterminer 18 novembre 2025 CAF (Afrique) Vainqueur du deuxième tour (barrage) À déterminer Novembre 2025 CONCACAF (Amérique du Nord et centrale, Caraïbes) Équipe deuxième du troisième tour (premier classé) À déterminer Novembre 2025 Équipe deuxième du troisième tour (deuxième classé) À déterminer Novembre 2025

Le tableau des barrages

Le tournoi est structuré en deux voies, chacune composée de trois équipes dont une tête de série. Le vainqueur de chaque voie sera qualifié pour le Mondial.

Demi-finale 1 : Non-tête de série A vs Non-tête de série B

Non-tête de série A vs Non-tête de série B Demi-finale 2 : Non-tête de série C vs Non-tête de série D

Non-tête de série C vs Non-tête de série D Finale 1 : Vainqueur de la demi-finale 1 vs Tête de série 1

Vainqueur de la demi-finale 1 vs Tête de série 1 Finale 2 : Vainqueur de la demi-finale 2 vs Tête de série 2

Règlement des matches

Toutes les rencontres se joueront en match unique. En cas d’égalité, une prolongation de 30 minutes sera disputée, avec la possibilité d’effectuer un sixième remplacement. Si aucune équipe ne se détache, la décision se fera aux tirs au but.

Par ailleurs, selon les règles adoptées par le Conseil de la FIFA en juin 2023, toute nation engagée dans les éliminatoires ou dans ces barrages devra aligner une seule équipe nationale A, parmi d’autres dispositions réglementaires.