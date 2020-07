Baresi encense Sergio Ramos et Van Dijk

La légende milanaise, Franco Baresi, a exprimé à Goal son admiration envers le capitaine du Real et le colosse de Liverpool.

"On m'a fait savoir que Baresi s'est exprimé très positivement sur Van Dijk. Pour un défenseur, cela équivaut à être couronné par le roi." Cette déclaration de Jurgen Klopp illustre parfaitement l'importance et la solennité que le jugement de Franco Baresi peut avoir à l'égard des défenseurs.

Lors de l'entretien accordé à Goal, il a été demandé à «Kaiser Franz» d'élire le meilleur défenseur du monde. Et d'après lui, ce trône est co-détenu par deux joueurs. Il a d'abord loué Sergio Ramos pour tout ce qu'il accomplit au plus haut niveau depuis de très nombreuses années. "En pensant aux défenseurs, ce n'est pas facile d'en choisir un, je crois que Sergio Ramos a été l'un des meilleurs de ses années et de sa carrière extraordinaire. Il parvient toujours à être important pour le même s'il n'est plus très jeune", a-t-il confié.

Par ailleurs, et comme il l'a déjà exprimé dans le passé, à la fois sur Twitter ou dans des médias divers, Baresi estime que Virgil Van Dijk doit également figurer parmi les meilleurs à son poste aujourd'hui. "Pour , il était une figure très importante de par sa stature, sa personnalité, pour ce qu'il a réussi à transmettre à l'équipe et à donner confiance en gagnant après de nombreuses années".

Difficile, voire impossible, cependant, de trouver quelqu'un qui puisse rassembler à Baresi, un joueur unique par sa classe et son leadership. "Faire des comparaisons n'est jamais beau, chacun exprime ce qu'il ressent à l'intérieur, son caractère, sa personnalité", a conclu l'ex-Rossonerro.