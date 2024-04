Barcola dézingue l’OL, Malo Gusto enfonce le clou

Malo Gusto en rajoute une couche après la sortie dévastatrice de Bradley Barcola sur l’Olympique Lyonnais.

Le courant ne passe plus entre l’Olympique Lyonnais et quelques-uns de ses anciens jeunes joueurs formés au club. C’est le cas de Bradley Barcola et Malo Gusto, qui ne manquent pas l’occasion de s’en prendre à la formation rhodanienne ces derniers jours.

Malo Gusto aime bien l’OL, mais…

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais avait laissé partir trois jeunes joueurs issus de son centre de formation. Il s’agit de Castello Lukeba (parti au RB Leipzig), Bradley Barcola (parti au PSG) et Malo Gusto (parti à Chelsea). Des départs qui n’avaient pas été appréciés par les supporters rhodaniens qui ne cessaient de s’en prendre aux joueurs. Dans une interview accordée à L’Equipe en septembre dernier, ce dernier avait expliqué que le départ des trois était bien évidemment lié à un plan sportif.

« On est des jeunes, on a grandi à Lyon, on a toujours aimé le club malgré ce que les gens peuvent croire. Quand moi, Castello, Bradley, nous partons, ça répond à un plan, une ambition », avait expliqué Malo Gusto au quotidien sportif français.

Barcola attaque l’OL, Gusto en rajoute une couche

Après la qualification en demi-finales de la Ligue des champions, Bradley Barcola avait fait savoir qu’il avait fait le bon choix en rejoignant le Paris Saint-Germain. Sifflé par le parcage olympien lors du match en clôture de la 30e journée entre le PSG et l’OL (4-1), Bradley Barcola ne s’est pas empêché de tacler son club formateur après la victoire parisienne.

En effet, l’attaquant de 21 ans avait écrit sur Instagram : « La justice de Dieu ». Une publication qui a fait les affaires de son ancien coéquipier parti l’été dernier également, Malo Gusto. L’arrière droit des Blues de Chelsea a repris la publication de Barcola qu’il a mise en story en ajoutant ceci : « Justice seulement Bradley Barcola ».

Des piques très mal appréciées par les supporters de l’Olympique Lyonnais.