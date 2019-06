Barcelone, Suarez plus emballé par Neymar que par Griezmann

Actuellement à la Copa America, le buteur uruguayen a été invité à commenter l'actualité du FC Barcelone et ses choix sur le mercato.

Après un nouvel échec en , le compte bien frapper un grand coup cet été afin d'entourer au mieux ses stars dont Lionel Messi afin de briller dans toutes les compétitions la saison prochaine. Avec les rumeurs d'un départ de Neymar au PSG, les Blaugrana sont annoncés comme les favoris pour récupérer leur ancien joueur, mais ils sont également annoncés comme la destination probable d'Antoine Griezmann.

Si Josep Maria Bartomeu a jeté un froid sur la piste menant à l'international français ce lundi, elle n'est pas totalement enterrée pour autant. Néanmoins, la possibilité de récupérer Neymar pourrait être alléchante pour le Barça, d'autant plus que le Brésilien continue de bénéficier de soutien en interne et surtout dans le vestiaire où il a conservé de très bonnes relations avec Lionel Messi mais aussi avec Luis Suarez son ancien coéquipier en attaque.

"Neymar, le meilleur derrière Messi"

Actuellement à la Copa America avec l' , Luis Suarez a été interrogé sur les rumeurs de transferts concernant le FC Barcelone et s'est montré très emballé à l'idée d'un retour de Neymar : "J’ai eu le privilège de vivre l’une des meilleures années de ma vie en tant que footballeur à Barcelone avec le meilleur joueur du monde, Messi, et le deuxième meilleur du monde, Neymar. C’était l'un des meilleurs moments de ma vie, nous avons remporté le triplé (en 2015, ndlr). Qui ne voudrait pas profiter de joueurs comme Ney? Mais il appartient au PSG et ce sont des choses dont on parle toujours pendant le marché".

L'attaquant uruguayen a également été interrogé sur la possible venue d'Antoine Griezmann, mais l'attaquant du Barça avait l'air moins convaincu et engagé qu'au moment de parler du Brésilien : "Antoine Griezmann ? Ce que j’avais à dire, je l’ai déjà dit l’année dernière sur la qualité du joueur qu’il est. Mais c’est un footballeur qui, pour le moment, est à l’Atlético de Madrid et je préfère ne pas le commenter".

Luis Suarez n'a visiblement pas oublié le feuilleton de l'été dernier et la non-venue d'Antoine Griezmann annoncé dans un documentaire produit par Gérard Pique, "La décision", après avoir été dragué durant plusieurs semaines par le FC Barcelone. L'Uruguayen semble donc préférer un retour de Neymar plutôt qu'une arrivée de l'international français et il faut dire que par le passé, la MSN avait fait des malheurs en et en Europe.