Barcelone, Luis Suarez défend Coutinho : "Les supporters doivent encourager les joueurs"

L'attaquant uruguayen a demandé aux supporters blaugranas d'encourager son coéquipier brésilien et a rappelé ses propres difficultés à ses débuts.

Philippe Coutinho est au centre de la tempête. Étincelant avec , le milieu de terrain brésilien peine à trouver sa place au . Les performances de Philippe Coutinho ne font pas l'unanimité et il a été ardemment critiqué ces derniers mois par la presse mais aussi par les supporters du Barça. Annoncé sur le départ en fin de saison, le Brésilien a reçu un soutien de poids de la part d'un cadre du club catalan.

Dans une interview accordée à The Guardian, Luis Suarez a pris la défense de Philippe Coutinho, son coéquipier sud-américain, qui peine à convaincre au Barça : "Les joueurs de Barcelone doivent vivre avec des critiques constantes. Vous devez avoir la force mentale interne pour surmonter les mauvais moments. Phillippe Coutinho est un ami, il est jeune et j’essaie de le conseiller. À Liverpool, il a prouvé le joueur qu'il est".

"Si les fans veulent la C1, il faut soutenir les joueurs"

"C'était dur pour moi à mes débuts au FC Barcelone et je lui ai dit que ce serait pareil. Vous devez accepter les critiques, mais le plus important, c'est qu'il soit à l'aise, heureux, que ses coéquipiers lui fassent confiance, que le manager lui fasse confiance", a ajouté l'attaquant du FC Barcelone qui a inscrit seize buts en lors de sa première saison avant de prendre une toute autre dimension et être meilleur buteur du championnat la saison suivante.

Luis Suarez a appelé les supporters à pardonner Philippe Coutinho : "Les joueurs sont exposés. La plus petite chose que vous faites - minuscule, comme Philippe l'a fait - prend de l'ampleur. Le manager Ernesto Valverde a déclaré: 'Je suis surpris qu’ils parlent du geste et non du grand but qu’il a marqué', ce qui l’aurait mis en confiance. Parfois, il faut le comprendre. Si les fans veulent qu'un joueur joue, soyez à ses côtés, soutenez-le, car un joueur sur le terrain - et ça m'arrive - n'est pas stupide".

"Il entend quand il perd une balle et il y a ce 'zzzzzhhhhhiiii', il entend ce bourdonnement, ce murmure et ça l’affecte. Il pense: 'Oui, les fans, oui, je perds une autre balle'. Non, les fans doivent soutenir nos joueurs. S'ils veulent gagner la et tout le reste, ils doivent être avec le joueur. Le football anglais en général est une culture différente. Ce que vous devez faire, c'est apprendre à vivre avec cela", a conclu l'Uruguayen.