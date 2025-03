FC Barcelone vs Benfica

Le Barça veut valider sa qualification en 1/4 face à Benfica, qui rêve d’un exploit après sa défaite à l’aller. Un duel palpitant au Montjuïc.

Le FC Barcelone s’apprête à recevoir Benfica dans un match décisif pour une place en quart de finale de la Ligue des champions. Vainqueurs à l’aller (0-1) au Portugal malgré une infériorité numérique, les hommes d’Hansi Flick doivent maintenant finir le travail au stade olympique Lluís Companys. Cependant, cette rencontre se déroule dans un contexte particulier, marqué par le récent décès du docteur Carles Miñarro, médecin du club, plongeant le vestiaire blaugrana dans une atmosphère lourde.

Le Barça veut rester maître de son destin

La semaine qui précède cette confrontation n’a pas été de tout repos pour les Catalans. Après le drame qui a touché leur staff médical, leur match de Liga contre Grenade a été reporté, laissant les joueurs sans compétition depuis le premier acte à Lisbonne. Hansi Flick a dû adapter sa préparation pour maintenir ses hommes en alerte. L’Allemand a insisté sur l’importance de cette rencontre, rappelant que « l’équipe veut offrir cette qualification à Carles Miñarro ».

Sur le plan sportif, Barcelone peut s’appuyer sur une dynamique solide avec 16 matchs sans défaite, dont une démonstration (4-0) face à la Real Sociedad lors de leur dernière sortie à domicile. En Ligue des champions, ils affichent un bilan rassurant contre les clubs portugais, n’ayant jamais perdu à domicile face à Benfica.

Côté effectif, la principale incertitude concerne Ronald Araujo, pressenti pour remplacer le suspendu Pau Cubarsí en défense centrale. À l’avant, Robert Lewandowski, remis de légères gênes physiques, sera bien présent, soutenu par un Raphinha en grande forme, dont l’association avec le buteur polonais rappelle celle du duo Messi-Neymar en 2015.

Benfica en quête d’un exploit

Si Barcelone semble en position favorable, Benfica n’a pas dit son dernier mot. Battus chez eux malgré la supériorité numérique pendant 70 minutes, les hommes de Bruno Lage se savent condamnés à l’exploit. Ils arrivent néanmoins à Barcelone avec des certitudes, portés par une série impressionnante en championnat et un large succès (3-0) face à Nacional ce week-end.

Le club lisboète possède des arguments offensifs, notamment un Zeki Amdouni en pleine confiance, auteur d’un but lors du dernier match. Mais la statistique est implacable : Benfica a perdu cinq de ses six dernières confrontations à élimination directe après avoir concédé la défaite à l’aller.

Face à un Barça déterminé et galvanisé par un hommage à son médecin disparu, Benfica devra livrer un match parfait pour espérer renverser la situation.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Barcelone - Benfica ?

La rencontre entre le Barça et Benfica sera à suivre ce mardi 11 mars 2025 à partir de 18h45 sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via l'application, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion. Si vous n'êtes pas sûr de quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre Barcelone et Benfica se jouera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, Espagne.

Il débutera à 18h45 le mardi 11 mars, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos sur l'équipe de Barcelone

Le Barça devra composer sans Andreas Christensen, Marc-André ter Stegen et Marc Bernal, toujours absents pour cette rencontre. En revanche, Robert Lewandowski devrait être apte après avoir été préservé lors du match de championnat face à Osasuna en raison d’une légère gêne.Absent lors du match aller, Gavi devrait faire son retour dans le groupe après avoir récupéré d’une maladie. En défense, Ronald Araujo prendra la place de Pau Cubarsí, suspendu après son expulsion au match aller à Lisbonne.

Infos de l'équipe Benfica

Du côté de Benfica, plusieurs absences sont à signaler. Alexander Bah, Manu Silva et Tiago Gouveia sont blessés et ne pourront pas être du voyage à Barcelone, tandis que Ángel Di María reste incertain.

En défense, Álvaro Carreras sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes, et Tomas Araujo est également incertain. De plus, Bruma ne pourra pas être aligné, car il n’a pas été inscrit pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions après son arrivée en janvier.

Malgré ces absences, Leandro Barreiro, Kerem Akturkoglu, Andreas Schjelderup et Vangelis Pavlidis sont attendus dans le onze de départ pour tenter de renverser la situation au Montjuïc.

La forme des deux équipes

