Barça, un Bleu ouvre la porte à un retour

Un international français a ouvert, lundi, la porte à un retour au Barça à l’avenir.

Le Barça réalise une campagne mitigée cette saison. Distancé par le Real Madrid (1er, 65pts) en Liga, le club blaugrana (2e, 57pts) n’est plus en course en Coupe du Roi et a été éliminé en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne par le club madrilène. L’un des problèmes majeurs du Barça cette saison, c’est l’absence d’une profondeur de banc pouvant pallier les différents forfaits des cadres cette saison. Un problème qui pourrait être résolu dès la saison prochaine avec le retour probable d’un international français. Ce dernier, en tout cas, ne ferme la porte à une nouvelle expérience en Catalogne.

L’appel du pied de Jean-Clair Todibo au Barça

Joueur du FC Barcelone en 2019 et 2021, Jean-Clair Todibo évolue aujourd’hui sous les couleurs de l’OGC Nice. Depuis son arrivée sur la Côte d’Azur, le défenseur de 24 ans enchaine des prestations magnifiques en Ligue 1. Des performances qui lui ont même valu sa première convocation en Equipe de France en mars 2023.

Titulaire indiscutable à Nice (21 titularisations en 21 matchs cette saison, ndlr), Jean-Clair Todibo ne dirait pourtant pas non à une nouvelle offre du Barça. « Retourner à Barcelone ? Pourquoi pas ? Je ne regrette pas du tout mon expérience. J'ai beaucoup appris de Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Clément Lenglet... Cela m'a fait du bien. J'ai découvert le très, très haut niveau », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Jean-Clair Todibo n’en veut pas au Barça

Formé à Toulouse, Jean-Clair Todibo avait rejoint le Barça en 2019 après une première saison avec les Violets en pro. Malheureusement, le jeune défenseur n’arrive pas à s’imposer en Catalogne et enchaine des prêts infructueux à Schalke et au Benfica Lisbonne. N’ayant plus sa place au Barça, l’ancien toulousain est alors retourné en France à l’été 2021 en s’engageant avec l’OGC Nice.

Toutefois, l’international français n’en veut pas au club catalan et surtout à son ex-entraineur, Ernesto Valverde, de ne pas lui avoir donné sa chance (seulement 5 matchs joués). « Je n'ai pas eu les minutes souhaitées parce qu'il y avait de très grands joueurs devant moi. J'avais aussi un entraîneur, Ernesto Valverde, qui était sous pression, donc c'était normal qu'il aligne Gérard Piqué au lieu d’un jeune homme de 19 ans sans expérience », reconnait-il.