Barça - Suarez transféré, une grosse erreur pour Forlan

L’ancien buteur de l’Atlético et compatriote uruguayen de Suarez a dit tout le mal qu’il pensait de la décision prise par le Barça l’été dernier.

Grand joueur de l’Atlético de Madrid entre 2007 et 2011, avec 96 buts inscrits en 198 matchs, Diego Forlan se réjouit de l’état de forme actuelle des Colchoneros, qui pourraient une nouvelle fois chiper le titre au Barça et au Real Madrid en Liga.

"La capacité de Luis à marquer des buts ne fait plus aucun doute"

Une belle campagne nationale symbolisée par un homme : Luis Suarez. Avec déjà 18 buts et 2 passes décisives en 24 matchs disputés, "El Pistolero" écrase tout sur son passage. Aurait-il eu la même réussite à Barcelone ? Nul ne le sait, mais il n’aurait dans tous les cas pas pu faire de mal à cette équipe, en cruel manque de réalisme.

L'article continue ci-dessous

Et c’est Forlan qui le dit ! "Une erreur du Barça avec Suarez ? Je ne sais pas si le Barça aurait traversé une saison plus ou moins difficile car il est compliqué d’imaginer ce qu’il se serait passé, mais je pense surtout que le Barça aurait marqué plus de buts. La capacité de Luis à marquer des buts ne fait plus aucun doute", a confié son compatriote uruguayen sur Eurosport.

L’Atlético conserve la tête devant le Barça

"En tout cas, s'il y avait des doutes, sa forme actuelle avec l’Atletico démontre que ceux qui le pensaient avaient tort. Au moment de regarder les défaites du Barça, elles sont parfois courtes et l’apport de Suarez aurait probablement permis de prendre des points supplémentaires dans la course au titre de champion d’Espagne", a conclu Forlan.

Pour rappel : après 27 journées, l’Atlético demeure leader de Liga avec quatre points d’avance sur son dauphin, le FC Barcelone, qui compte deux longueurs d’avance sur le Real Madrid, solidement installé sur la troisième marche du podium. Le suspense jusqu’au bout du bout !