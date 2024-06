Barça, retournement de situation pour deux indésirables

Poussés vers la sortie il y a quelques semaines, deux indésirables du Barça devraient finalement rester au club.

L’arrivée de Hansi Flick sur le banc blaugrana serait en train de changer des décisions autrefois prises par les dirigeants du FC Barcelone. Entre temps annoncés sur le départ, deux indésirables du Barça seraient sur le point de ne plus bouger.

Le Barça cinq recrues vers la sortie

Après le limogeage de Xavi Hernandez, le vent des départs peut désormais souffler dans le rang des joueurs. Et cinq des six recrues estivales étaient menacées. Mais Ilkay Gündogan ne doit pas trembler. Venu libre de Manchester City l’été dernier, le milieu de terrain allemand fait l’unanimité au sein des Culés. Mais João Cancelo, qui vient de Manchester City tout comme Gündogan, sous forme de prêt, pourrait repartir. S’il avait convaincu au départ, l’arrière droit portugais n’a plus les faveurs de ses dirigeants.

Getty Images

Par ailleurs, une porte de sortie devrait être trouvée à Vitor Roque. Arrivé lors du dernier mercato hivernal pour remplacer Robert Lewandowski, qui avait déçu pendant un moment, le jeune attaquant brésilien n'a pratiquement pas de minutes et n'a pas été vu dans les matchs les plus importants du Barça. Iñigo Martínez devrait s’inquiéter. Il était destiné à avoir une plus grande présence en tant que défenseur central gaucher, mais l'apparition et la consolidation de Pau Cubarsí l'ont relégué sur le banc, même s'il est présent dans l'équipe.

Getty Images

Aussi, Oriol Romeu n'a pas répondu aux attentes en tant que milieu de terrain, disparaissant de l'effectif du Barça et disposant de quelques minutes en tant que remplaçant. Le Barça hésite pour João Félix. Prêté avec option d’achat par l’Atlético de Madrid, le Portugais a été un remplaçant de luxe sous les ordres de Xavi malgré ses chiffres convaincants (10 buts et 6 passes décisives). Ce qui ne plaît pas à Félix, qui veut jouer.

Retournement de situation pour les Portugais

Tous les deux venus en prêt respectivement de Manchester City et de l’Atlético Madrid, Joao Cancelo et Joao Félix pourraient finalement rester dans la formation blaugrana. S’il a taclé le Real Madrid après la signature de Kylian Mbappé, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a évoqué l’avenir des deux Portugais en Catalogne. Pour le président barcelonais, les deux joueurs pourraient rester. Il indique que l’attaquant est d’ailleurs un joueur très admiré par le nouvel entraîneur des Culés.

Getty

« Nous voulons que João Félix et João Cancelo restent, Deco y travaille. La qualité de João Félix est excellente, je suis content de sa saison. Hansi Flick voulait déjà João Félix au Bayern », a confié Joan Laporta dans une déclaration aux média du club blaugrana.