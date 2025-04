Barça - Real Madrid : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Un Clasico en finale de Coupe du Roi ! Un Barça en route vers le triplé défie un Real Madrid sous pression dans une ambiance électrique.

Le stade de La Cartuja à Séville accueille ce samedi soir une finale de Coupe du Roi pas comme les autres. Si l'affiche entre le Real Madrid et le FC Barcelone est toujours un événement planétaire, celle-ci se déroule dans une atmosphère délétère, une "guerre totale" selon la presse espagnole, marquée par des polémiques arbitrales et une tension extrême entre les deux institutions. Au milieu de ce climat électrique, l'enjeu sportif reste immense : un trophée majeur et un ascendant psychologique considérable.

Une semaine de "guerre" médiatique et institutionnelle

Rarement une finale n'avait été précédée par une telle "contamination", pour reprendre le terme des médias ibériques. La diffusion par Real Madrid TV de vidéos très critiques envers l'arbitre désigné, De Burgos Bengoetxea, a mis le feu aux poudres. S'en sont suivies des réactions outrées, la dénonciation par l'arbitre lui-même d'une pression insoutenable ("harcèlement inadmissible" selon la presse catalane), un boycott initial des actes protocolaires par le Real Madrid (finalement partiellement levé) et l'intervention de la Fédération pour tenter de calmer le jeu. Le Barça, par la voix d'Hansi Flick, a appelé au calme et au respect : "C'est du football, le plus important est le respect. Nous ne voulons pas salir la finale." Mais le mal semble fait, et l'ambiance autour de ce match est particulièrement tendue.

Le Barça pour le triplé, le Real pour sauver sa saison

Sur le terrain, les enjeux sont clairs. Le FC Barcelone, impressionnant leader de la Liga (toujours 4 points d'avance après sa victoire contre Majorque et celle, difficile, du Real contre Getafe) et demi-finaliste de la Ligue des Champions, vise un triplé historique pour la première saison d'Hansi Flick. Forts de leurs succès récents contre le Real (5-2 en Supercoupe, 4-0 en Liga au Bernabéu), les Blaugranas abordent cette finale avec confiance, portés par des jeunes talents comme Lamine Yamal, mais affaiblis par l'absence de Robert Lewandowski. Ils chercheront à remporter leur 32ème Coupe du Roi.

Pour le Real Madrid, la situation est inverse. Éliminé de la Ligue des Champions et distancé en Liga, la Coupe du Roi est devenue l'objectif prioritaire pour sauver la saison et éviter une année blanche (hormis la Supercoupe d'Europe). La pression est énorme sur Carlo Ancelotti, dont l'avenir est plus que jamais incertain, et sur ses joueurs. Les Madrilènes misent sur leur expérience dans cette compétition (ils ont remporté les deux dernières finales de Coupe face au Barça en 2011 et 2014) et sur le réveil de leurs stars, même si Kylian Mbappé reste incertain après avoir été ménagé en milieu de semaine. Ils visent un 21ème sacre. Malgré le contexte délétère, ce Clásico promet une bataille sportive intense entre deux géants aux dynamiques et aux besoins opposés.

Sur quelle chaine suivre la finale Barça - Real Madrid ?

Horaire et lieu du match Barça - Real Madrid

Coupe du Roi - Coupe du Roi Estadio de La Cartuja

La finale de la Copa del Rey entre Barcelone et le Real Madrid se jouera à l'Estadio La Cartuja de Séville, en Espagne.

Elle débutera à 22h00 le samedi 26 avril, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Barcelone

Robert Lewandowski est forfait en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. L'attaquant polonais pourrait toutefois faire son retour lors du Clasico contre le Real Madrid le mois prochain. En attendant, Ferran Torres est pressenti pour occuper la pointe de l'attaque.

Alejandro Baldé, également touché aux ischio-jambiers, pourrait céder sa place à Gerard Martin sur le flanc gauche de la défense. Marc Casado et Marc Bernal, eux, sont toujours à l'infirmerie.

Bonne nouvelle en revanche : Marc-André ter Stegen effectue son retour dans le groupe après sa blessure au genou. Néanmoins, Wojciech Szczesny devrait conserver sa place dans les buts.

Hansi Flick pourrait choisir de titulariser Pau Cubarsi et Fermin Lopez au détriment de Ronald Araujo et Dani Olmo, tandis que Jules Koundé, Frenkie de Jong et Raphinha devraient accompagner Lamine Yamal dans le onze de départ.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid devra composer sans Eduardo Camavinga, victime d'une blessure aux adducteurs qui met un terme à sa saison. Dani Carvajal et Eder Militao poursuivent également leur convalescence après leurs blessures au genou.

En revanche, Ferland Mendy et Kylian Mbappé figurent bien dans le groupe, mais les deux Français pourraient ne pas débuter d'entrée.

Carlo Ancelotti devrait reconduire Fran Garcia au poste de latéral gauche, tandis que Rodrygo est attendu aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé pour animer l'attaque madrilène.

