Barça - Puig refuse de partir, l’Ajax Amsterdam pour mettre tout le monde d’accord ?

Selon les informations du Mundo Deportivo, le Barça souhaiterait prêter Riqui Puig à l’Ajax Amsterdam.

S’il fallait retenir une chose positive de la saison 2019-2020 catastrophique du , ce serait bien le début d’éclosion de Riqui Puig (21 ans). Mais le départ de Quique Setién et l’arrivée de Ronald Koeman n’ont pas arrangé les affaires de l’espoir barcelonais, qui se retrouve poussé vers la sortie.

Mais d’après Sport, Puig n’a pas l’intention de quitter le Barça. Au contraire. Le milieu de terrain s’estime capable d’inverser la tendance, comme il l’avait fait l’hiver dernier lorsque le directeur de La Masia, Patrick Kluivert, tentait déjà de le prêter à l’étranger.

Puig et l’ , le mariage idéal ?

D’après Mundo Deportivo, le Barça a pris acte de la position du joueur mais ne désespère pas, et espère surtout charmer Puig avec une destination attractive. Et pour un relayeur de son profil, est-ce possible de faire mieux que l’Ajax Amsterdam ? Non.

Koeman, qui dispose éventuellement de belles connexions avec le plus grand club de son pays, pousse en ce sens. Tout comme la direction, qui s’entend très bien avec son homologue néerlandaise. Reste à savoir quelle décision prendre Puig… Rester au risque de ne pas jouer ? Ou partir pour peut-être jamais ne revenir ?