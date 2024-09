Barça, Nico Williams répond sévèrement à ses détracteurs

Critiqué depuis l'échec de son transfert au Barça, Nico Williams vient de répondre aux critiques envers sa personne.

Annoncé fortement au Barça lors de ce mercato estival, Nico Williams, qui s’est révélé à l’Euro 2024 avec l’Espagne en Allemagne, n’a finalement pas signé. Depuis, le jeune ailier gauche espagnol est visé par des critiques. Surtout qu’il n’a pas encore convaincu pour ses débuts en Liga avec l’Athletic Bilbao.

Nico Williams au Barça, un échec

Auteur d’un brillant Euro avec l’Espagne en Allemagne, Nico Williams a tapé dans l’œil du FC Barcelone, qui a voulu se l’adjuger. Formant un bon duo avec Lamine Yamal en attaque avec la Roja, Johan Laporta estime que l’arrivée du cadet des frères Williams serait très avantageux pour les Culés. Alors, le Barça en avait fait sa priorité avec Dani Olmo. Mais seul le milieu de terrain a débarqué en Catalogne cet été.

Quant à lui, Nico Williams est resté à l’Athletic Bilbao pour faire une saison de plus, lui qui avait prolongé jusqu’en 2027 à la fin de l’année dernière. Aussi, le joueur de 22 ans a même hérité d’un nouveau numéro de maillot, portant désormais le 10 à Bilbao. Une décision qui a non seulement choqué les dirigeants du Barça mais aussi les supporters du club catalan.

Nico Williams répond à ses détracteurs

Même s’il le joueur n’a pas complètement dit NON au Barça et pourrait venir l’été prochain, puisqu’il voudrait seulement faire cette saison à Bilbao, les critiques ne manquent pas envers sa personne. Nico Williams est critiqué pour son choix de snober le Barça pour rester dans le club basque. D’autres critiques le début de saison difficile de Williams.

Ce dernier ne s’est pas encore montré décisif depuis le début du championnat (4 matchs, 0 but et 0 passe décisive). Alors, l’ailier espagnol a jugé bon de répondre à ses détracteurs. Après le deuxième match de l’Espagne en Ligue des Nations contre la Suisse (victoire 1-4), ce dimanche soir, Nico Williams a posté le message suivant : « Bla bla bla ». Ceci accompagné des émojis qui semblent vouloir dire, taisez-vous. Le post du joueur semblerait dire qu’il n’a pas d’oreilles pour les critiques et concentré sur ses objectifs. Mais l’Espagnol supprime le post quelques minutes après.