Barça, Nico Williams répond aux sifflets des supporters

Révélation du dernier Championnat d’Europe remporté par l’Espagne en Allemagne, Nico Williams a attisé la convoitise lors du mercato estival. Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et d’autres écuries voulaient s’adjuger l’ailier gauche de l’Athletic Bilbao. La piste la plus sérieuse étant le Barça, le jeune espagnol a fini par rester dans son club plutôt que de partir. Mais la non-signature de Williams chez les Culés a mis les supporters blaugrana dans tous leurs états, qui ont profité du match Barça-Bilbao pour en découdre avec le joueur.

Cauchemar des adversaires du Real Madrid sur l’aile gauche, Vinicius Junior est pour la plupart du temps victime du racisme depuis qu’il a commencé à faire preuve de ses talents innés à la Maison Blanche. Même si la Liga a condamné plusieurs supporters pour la cause, le mal continue de sévir en Espagne. Outrepassé, le Brésilien a même souhaité le retrait du Mondial 2030 à l’Espagne si les critiques racistes persistent. Dans une interview accordée à El Mundo, qui est d’origines ghanéennes, prend la défense de l’attaquant auriverde, qui est critiqué pour la couleur de sa peau.

« Je ne suis pas à la place de Vinicius et je ne sais pas ce qu'il ressent. Je peux parler pour moi et c'est vrai que dans le football, il y a trop d'insultes. Je n'aime pas que l'on insulte les autres, que ce soit Vinicius ou Luka Modric. Il faut aller sur le terrain pour s'amuser et soutenir son équipe sans insulter personne. Ces derniers temps, il y a eu trop d'altercations en quelques jours. Le derby de Madrid, les fusées à Rome ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, je pense que nous devons réfléchir parce que je ne peux pas comprendre de tels comportements et cela rend le football pire », a déclaré l’ailier de Bilbao.

L’un des dossiers chauds du mercato : la signature de Nico Williams au Barça. Priorité des dirigeants barcelonais cet été, Nico Williams n’a pas signé, malheureusement. Le joueur a d’abord fait une vidéo pour annoncer qu’il reste avant de changer le numéro de son maillot à Bilbao quelques jours plus tard. Une décision de Williams, qui n’était pas du goût des supporters du club vice-champion d’Espagne. En effet, lors du match de la 2e journée de la Liga, ceux-ci en avaient profité pour siffler le joueur de 22 ans. Mais Williams, même s’il est touché par cette attitude des fans blaugrana, n’en veut pas à ces derniers.

« J'ai été surpris par les sifflets, je ne vais pas vous mentir, mais je ne pensais pas que c'était important parce que lorsque vous allez sur un terrain rival, il est habituel de se faire siffler, mais cette fois-ci, c'était personnel. Ce n'est pas grave, je pense que c'est aussi amusant tant qu'il ne s'agit pas d'insultes. Se faire siffler, c'est l'essence même du football et je m'en accommode très bien », a-t-il souligné.