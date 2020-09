Barça, Messi raconte l’annonce de son départ à sa famille

Dans un entretien accordé à Goal, Lionel Messi est revenu sur la réaction de ses proches à son annonce de vouloir quitter le FC Barcelone.

Depuis dix jours et son intention de vouloir quitter le , Lionel Messi a été encore plus au centre des attentions qu’il ne l’est déjà. Après plus de vingt ans au club, l’Argentin a ressenti le besoin de faire ses valises pour retrouver cette soif de victoires et ce plaisir du jeu.

Si l’annonce a été un choc auprès de tous les suiveurs du Barça et du football, ce fut le cas également pour le clan Messi.

"Quand j'ai fait part de mon souhait de partir à ma femme et à mes enfants, c'était un drame, a confié la Pulga à Goal. Toute la famille s'est mise à pleurer, mes enfants ne voulaient pas quitter Barcelone, ni changer d'école."

Particulièrement attaché à la notion de famille, Lionel Messi savait que cette décision allait bouleverser le quotidien de toute la tribu mais a tenu compte du ressenti des siens, notamment de ses enfants.

"La famille est quelque chose de très important dans nos vies."

"Thiago oui, c’est le plus grand. Il a entendu quelque chose à la télé et a découvert quelque chose et a demandé. Je ne voulais rien savoir sur la possibilité de partir, d’avoir à vivre dans une nouvelle école ou de me faire de nouveaux amis. Il me criait dessus et me disait 'ne partons pas', je répète que c’était dur, vraiment."

"J'adore Barcelone et je ne trouverai pas de meilleur endroit qu'ici. J'ai toujours le droit de décider. Je voulais chercher de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. Et ici à Barcelone, j'ai tout. Mes fils, ma famille, ils ont grandi ici et sont d'ici."