Barça - Messi, Neymar, Lautaro... Bartomeu fait le point

À l'occasion d'un entretien accordé à la TV3, le président du Barça a fait le point sur les dossiers chauds, entre mesure, craintes et optimisme.

La saison 2019-20 n'est pas encore terminée que les rumeurs se font déjà particulièrement nombreuses autour du ces dernières semaines. Distancés en championnat par le , qui a l'occasion de reprendre 4 points d'avance, les Catalans alimentent régulièrement la chronique transfert. Entre les envies de départ supposées de Lionel Messi et les éternelles rumeurs menant à Neymar et Lautaro Martinez... Difficile de démêler le vrai du faux.

"Je crois que ce mercato sera difficile, très spécial"

C'est dans ce contexte particulier que Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a accepté de commenter les dossiers chauds à l'occasion d'un entretien accordé à la TV3. Selon le dirigeant, Lionel Messi, avec qui le dialogue n'a jamais cessé en interne, n'est pas prêt de quitter son club de toujours.





"Avec Messi, nous parlons, nous avons toujours parlé et nous allons continuer de le faire. Il s'agit du meilleur joueur de l'histoire du football, il a encore plusieurs années devant lui dans le foot et se trouve en pleine forme. Je n'ai aucun doute sur son avenir au Barça, son futur se trouve ici, même après sa carrière", a ainsi assuré le président de l'actuel second du championnat d' . Concernant les arrivées, cela semble nettement moins agité que ce que les médias en disent...



Messi aurait stoppé les discussions pour sa prolongation

"Je crois que ce mercato sera difficile, très spécial, pour tous les clubs. Je ne pense pas que le PSG va mettre l'un de ses joueurs sur le marché, et Neymar se trouve au PSG. Pour Lautaro, nous avons discuté avec l'Inter, mais ce n'est plus le cas actuellement. Nous allons attendre la fin de la saison et nous réévaluerons ce dossier", a en effet précisé Josep Martia Bartomeu. Rien de concret, donc. Mais on le sait, les choses vont parfois très vite dans le football moderne.