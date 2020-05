EXCLU - Crespo : "Lautaro Martinez doit rester à l'Inter"

L'ancien attaquant Nerazzurri pense que son compatriote argentin devrait rester à Milan au lieu de déménager au Camp Nou.

La cible prioritaire du pour l'été prochain, Lautaro Martinez, devrait rester à l' pendant les prochaines saisons pour poursuivre son développement, selon l'ancienne star argentine Hernan Crespo. Le joueur de 22 ans est lié à un transfert au Camp Nou depuis le mercato hivernal, après avoir marqué 16 buts en 31 matches avec le club italien cette saison. Le développement rapide de Lautaro qui est devenue une star au poste de numéro neuf à San Siro a vu l'international argentin désigné comme l'une des signatures rêvée par le Barça cet été, les Catalans poursuivant également Neymar dans ce qui serait une fenêtre de transfert massive pour le club catalan.

Cependant, Hernan Crespo, qui a connu quatre saisons à l'Inter en deux passages, estime qu'il est trop tôt pour Lautaro Martinez de faire un autre grand changement dans sa carrière et qu'il devrait finir de bien apprendre son métier et de grandir à Milan avant d'envisager un départ dans un autre club. "J'aimerais que Lautaro reste pour mille raisons", a déclaré Crespo à Goal. "Il est dans une grande équipe et faire deux ou trois ans comme ça, c'est bien".

"C'était sa première année en tant que titulaire"

"Vous devez vivre avec cette pression d'avoir à jouer à ce niveau tout le temps. Vous avez besoin d'un équilibre que vous pouvez obtenir si vous restez au même endroit. Il me semble que cela lui ferait du bien de rester en prenant en compte tout cela. Il est jeune et a subi de nombreux changements dans sa carrière. C'était sa première année en tant que titulaire à l'Inter Milan, il a mérité ce statut et la saison n'a même pas pris fin", a ajouté l'Argentin.

Lautaro Martinez a rejoint l'Inter Milan en provenande cu club argentin du Racing Club en 2018, et après avoir marqué seulement neuf buts lors de sa première saison, il a propulsé son jeu à un nouveau niveau supérieur aux côtés de Romelu Lukaku lors de la campagne 2019-2020, profitant du départ de Mauro Icardi pour jouer davantage. Le potentiel montré par Lautaro Martinez conduit Crespo à croire qu'il pourrait être "le nouveau Sergio Aguero" et pourrait suivre les traces de son coéquipier international plus âgé.

"Lautaro pourrait bien être le nouveau Sergio Aguero. Il n'est pas aussi vif dans ses dribbles, mais il est plus un joueur d'équipe que Kun, qui est trop souvent distrait et semble désintéressé", a déclaré Crespo à Sky Sport Italia le mois dernier. "Lautaro participe toujours au mouvement, donc il peut jouer en tant qu'avant-centre seul ou avec un autre attaquant comme Romelu Lukaku, même dans un trident. J'aime vraiment sa mentalité."