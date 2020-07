Barça, Lionel Messi aurait stoppé les discussions pour sa prolongation

Lionel Messi aurait décidé de mettre en stand-by les discussions entamées avec le Barça pour la prolongation de son contrat qui expire en 2021.

La reprise post Covid-19 est décidément mouvementée au . Relégué à quatre points du dans la course au titre, à six journées de la fin, le club catalan doit gérer les remous internes, à commencer par l'avenir de l'entraîneur Quique Setien.

Ce dernier ne fait pas l'unanimité et pourrait être débarqué à l'issue de la saison. Mais ce n'est pas tout, puisque selon la Cadena Ser, Lionel Messi aurait décidé de stopper les discussions entamées pour une prolongation alors que son contrat se termine en juin 2021, quelques jours seulement avant les élections à la présidence du Barça.

Zidane : "On ne souhaite pas cela"

L'Argentin de 33 ans serait contrarié par les récents événements. Et même s'il ne souhaite pas quitter Barcelone aujourd'hui, il se veut prudent et aimerait se donner le temps de la réflexion pour décider de la suite à donner à sa carrière.

Invité à s'exprimer sur l'avenir de Messi au Barça, l'entraîneur du Real Zinédine Zidane confiait jeudi en conférence de presse : "Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas cela (son départ). Aujourd'hui il est dans cette , et on veut avoir les meilleurs dans ce championnat."