Barça : Mbappé au Real, Jules Koundé s’y intéresse !

Défenseur du FC Barcelone, Jules Koundé a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, qui se dessine du côté de Madrid l’été prochain.

Mercredi soir, le FC Barcelone était en déplacement au Stade Diego Armando Maradona pour le compte du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA. Un match qui n’avait connu ni vainqueur ni vaincu, puisque le Barça et Naples s’étaient séparés sur le score de parité de 1-1 au coup de sifflet final.

Koundé s’intéresse au dossier Mbappé

Alors que Lewandowski pensait donner la victoire au Barça après l’ouverture du score à l’heure de jeu (60e), le Nigérian Victor Osimhen a remis les pendules à l’heure avec l’égalisation dans le dernier quart d’heure de jeu pour Naples (75e). A l’issue de cette rencontre, Jules Koundé a été interrogé par Canal+, qui invitait le Français à évoquer l’avenir de son capitaine en Equipe de France, qui devrait signer chez les rivaux la saison prochaine.

Getty Images

« Un peu déçu. Je pense qu’on a fait une bonne première mi-temps où on s’est créé pas mal d’occasions. On a manqué de justesse et un peu de patience. En deuxième mi-temps, on était bien rentrés, on a été récompensés par ce but, mais malheureusement, on en a encaissé un. En deuxième mi-temps, je pense que l’on a été moins bons », a-t-il d’abord lancé avant d’être interrogé, comme beaucoup, sur la probable arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. « J’ai aucune info », a-t-il laissé entendre en souriant.

L'article continue ci-dessous

Mbappé va signer à Madrid

En juin prochain, Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain après la fin de son contrat. L'ancien Monégasque a déjà annoncé sa décision à ses dirigeants au lendemain de la victoire du club champion de France (2-0) face à la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Le joueur aurait déjà conclu un accord avec le club de la capitale espagnole pour y signer gratuitement l’été prochain.

Getty Images

Profitant de deux jours de pause avant le prochain match en Ligue 1 contre le Stade Rennais (23e journée), le Bondynois s’est rendu à Barcelone avec son ami et coéquipier marocain, Achraf Hakimi. Selon les récentes informations après l’annonce officielle du joueur de quitter Paris à l’issue de la saison, la presse espagnole avait annoncé que le Français aurait déjà tout signé avec le Real Madrid. Mais interrogé sur le sujet lors de son passage à Barcelone, Mbappé n’a pas voulu répondre.