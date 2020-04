Barça - Mascherano : "Messi vient d'une autre planète"

Javier Mascherano, ancien partenaire de Lionel Messi en club et en sélection, estime que le sextuple Ballon d'Or est simplement différent des autres.

Lionel Messi est "d'une autre planète", explique Javier Mascherano. La superstar du et de l' est capable de rendre le football plus facile avec son talent d'un autre monde. Beaucoup ont laissé entendre qu’un vainqueur du Ballon d’Or à six reprises n’est pas humain, sa remarquable carrière ayant vu la barre de l’excellence individuelle portée à des niveaux jamais atteints auparavant.

Lionel Messi a été un homme d'un seul club, avec ses exploits étonnants pour le Barca, voyant les livres de records déchirés régulièrement. Seul Cristiano Ronaldo a pu se rapprocher de la norme établie par un homme qui compte 627 buts en club et d'innombrables honneurs majeurs à son actif.

"Normalement, le jeu nous domine tous"

Pour Javier Mascherano, qui a disputé de nombreuses apparitions aux côtés de Lionel Messi en club comme en sélection, le joueur de 32 ans est le meilleur à avoir jamais joué. En essayant d'expliquer ce qui fait une différence avec ses potentiels rivaux, Mascherano, l'ancien défenseur du Barça, a déclaré à Cielosports :

"Chaque fois que je parle de Leo, je dis la même chose. Dans le football, il y a la prise de décision et l'exécution. La plupart des joueurs prennent de bonnes décisions, mais ils ne les exécutent pas de la meilleure façon ou inversement. Et il fait normalement les deux. Et à la vitesse avec laquelle il joue, c'est différent".

"De plus, Leo sait contrôler et cela lui permet, dans un match, d'avoir sept, huit ou dix occasions importantes, à 100%. C'est sa capacité à dominer le jeu. Normalement, le jeu nous domine tous. Il vous faut, vous, effectuer différentes actions, car le rival ou le jeu vous y invite. Dans le cas de Leo, c'est l'inverse : il décide quoi faire ou ne pas faire avec le jeu. Il est donc d'une autre planète", a ensuite argumenté Javier Mascherano.

Lionel Messi et Javier Mascherano font actuellement une pause forcée pendant la pandémie mondiale de coronavirus. Le premier attend une reprise de l'activité de la à Barcelone, tandis que le second est de retour dans son pays natal avec Estudiantes. Mascherano ne montre aucun signe de ralentissement, mais approche de son 36e anniversaire et admet qu'il ne lui reste peut-être pas longtemps avant de prendre sa retraite. "Je ne sais pas combien il est facile ou difficile de revenir de trois ou quatre mois sans jouer, mais mon esprit est décidé à continuer de le faire", a-t-il confié. En attendant, l'heure est bien sûr à la solidarité en ces temps douloureux.