Barça, Luis Suarez : "Je dois accepter la décision"

Lors de ses adieux au FC Barcelone, Luis Suarez a indiqué qu’il quitte le club catalan à contrecœur, mais avec le sentiment du devoir accompli.

Avant de rejoindre sa nouvelle formation de l’ , avec laquelle il vient de s’engager officiellement, Luis Suarez a fait ses adieux au ce jeudi. « El Pistolero » a tenu un point de presse durant lequel il a remercié tous ceux qui l’ont accompagné durant les six années qu’il a passées à Nou Camp, tout en revenant en détails sur les conditions de son départ.

Suarez repart « avec le sentiment du devoir accompli »

Appelé à évoquer au début la façon dont il a appris qu’on ne comptait plus sur lui au Barça, Suarez a confié : "Le club avait besoin de changements et le coach ne comptait pas sur moi (...) Quand Koeman m’a appelé, j’ai compris. Je suis professionnel et il n’y a pas de soucis (...) J'ai compris qu’il fallait partir et je l'ai accepté, mais il y a des choses qui ont été divulguées par la presse qui ne sont pas vraies et qui m'ont irrité". A la question si cette nouvelle était dure à digérer, il a rétorqué : « Vous devez accepter la décision, à la fois le joueur quand il demande à partir et également le club quand il dit qu'ils ne comptent pas sur toi. »

« El Pistolero » a été poussé vers la sortie, mais il a assuré être très fier de ce qu’il a accompli au sein de la formation catalane. « Je repars avec le sentiment du travail accompli. Etre le troisième meilleur buteur n'est pas facile. Il faut être autocritique quand on est mauvais. Souvenez-vous du positif », a-t-il lâché. Quand un journaliste lui a ensuite demandé s’il avait quelque chose à se reprocher par rapport à ses derniers mois au club, Suarez a répondu : « Moi me reprocher quelque chose, ou… », en lançant un regard en direction de son président Josep Maria Bartomeu. A travers cette réaction, il n’y avait aucun doute sur l’identité de celui qu’il juge comme le responsable numéro un de son divorce avec le club. Par la suite, il a tout de même confié que son seul regret, c’est les « nombreuses blessures » qu’il a subies.

« Au Barça, j’ai joué avec le meilleur de l’histoire »

Suarez quitte un club, mais il quitte aussi une famille. Il n’évoluera notamment plus dans le même vestiaire que son grand ami, Lionel Messi. « Tout le monde connaît la relation que nous avons, a-t-il confié. Quand vous arrivez au Barça, ils vous disent: « Attention à Leo, c'est un attaquant ». Beaucoup de choses sont inventées. Je suis très fier de notre amitié. Je garde le positif, j’ai joué avec le meilleur de l’histoire ». Il le croisera sûrement comme adversaire. Une perspective qu’il ne redoute pas : « Notre relation ne changera pas si nous nous affrontons. Nous l'avons déjà fait avec l' et l' ».

Enfin, et après avoir salué les supporters blaugrana, Suarez s’est exprimé sur le nouveau challenge qui l’attend du côté de la capitale espagnole et qu’il a hâte de relever. « Quand le Barça m'a dit qu'il ne comptait pas sur moi, il y avait beaucoup d'offres. Je me suis senti qualifié pour aller dans une équipe qui pourrait rivaliser avec le Barça et Madrid sur un pied d'égalité », a conclu l’international uruguayen.