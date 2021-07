Barça, les contrats de Depay, Agüero et Garcia bloqués

A la recherche de solutions pour prolonger Messi, le Barça doit également réussir à faire valider les signatures de Depay, Agüero et Garcia.

Lionel Messi est officiellement un joueur libre après avoir vu son contrat expirer à Barcelone, mais avec le joueur qui veut rester sur place, pourquoi les Catalans ont-ils du mal à conclure un accord et pourquoi ne peuvent-ils pas enregistrer leurs nouvelles recrues ?

Le président du club, Joan Laporta, a encore affirmé ce mardi que "tout est sur la bonne voie" en exprimant son optimisme quant au fait que Messi, qui a été lié à Manchester City et le Paris Saint-Germain, restera en Catalogne.

Un plafond salarial est cependant au centre du retard dans l'obtention de la signature de l'Argentin, ainsi que de la capacité du club à inscrire ses nouvelles recrues, Goal expliquant ci-dessous les raisons exactes des difficultés financières.

Messi veut-il rester au Barça ?

Goal peut confirmer que Messi a l'intention de rester au Camp Nou et est impatient de signer un nouveau contrat de deux ans avec le club.

En effet, le Barça a désespérément besoin que son capitaine et joyau s'engage dans un nouveau contrat pour continuer à espérer retrouver les sommets européens et poursuivre une relation vieille de plus de vingt ans.

Laporta et ses dirigeants les plus dignes de confiance, Ferran Reverter et Mateu Alemany, ont travaillé sur une prolongation de deux ans pour Messi, bien que les problèmes financiers continuent d'empêcher des progrès significatifs dans les pourparlers.

Quels sont les problèmes financiers auxquels le Barça est confronté?

Il a été révélé que les géants de la Liga sont endettés de 1,2 milliard d’euros, ce qui rend la vie difficile lorsqu'il s'agit de négocier de nouveaux contrats et de recruter de nouveaux visages.

Cependant, le principal problème avec le contrat Messi est la limite de salaire qui a été imposée au Barça par la Liga, ce qui rend actuellement impossible pour le club de conclure un accord avec le joueur de 34 ans qui soit conforme à ses attentes.

À l'été 2019, par exemple, le Barça avait une limite de salaire de 671 millions d'euros. En mars de cette année, en raison de la pandémie et de la gestion de l'ancien président Josep Maria Bartomeu, ce chiffre est tombé à 348 millions d’euros.

De plus, le Barça a en fait terminé la saison en dépassant la limite, ce que le président de la Liga Javier Tebas n'autorisera pas au moment de lancer la campagne 2021-22, ce qui signifie que les ventes de joueurs sont d'une importance fondamentale.

En effet, Messi a le statut de footballeur le mieux payé au monde et les Catalans ne souhaitent pas baisser son salaire, du moins au cours des deux prochaines saisons.

Et ce n'est pas seulement l'avenir de Messi qui est affecté par les problèmes financiers du club.

Même les recrues estivales Eric Garcia, Memphis Depay, Emerson et Sergio Aguero ne peuvent pas encore être enregistrées auprès du club avant qu'un certain nombre d'autres joueurs de l'équipe première ne soient transférés.

Qui est parti et qui est à vendre ?

Le Barça a pu se débarrasser de Jean-Clair Todibo, Nice ayant signé le défenseur central qui avait été prêté au club français pour un montant initial de 8,5 millions d’euros.

Konrad de la Fuente, quant à lui, a signé pour Marseille pour 3 millions d'euros et Junior Firpo est prêt à rejoindre Leeds United dans le cadre d'un contrat de 15 millions d'euros. Matheus Fernandes a lui été radié de la masse salariale après avoir été libéré, même s’il entendrait demander 15 millions d’euros de dommages.

Francisco Trincao a également été autorisé à partir en prêt à Wolverhampton, le club de Premier League ayant la possibilité d'acheter l'ailier portugais.

Cependant, cela ne suffit pas, le Barça devant se séparer de plus de joueurs dans les semaines à venir.

De nouvelles tentatives pour réduire la masse salariale du club les ont amenés à proposer de libérer Samuel Umtiti et Miralem Pjanic de leurs contrats, puisqu’aucun des deux joueurs ne feraient partie des plans de Koeman pour la saison prochaine.

Martin Braithwaite et Philippe Coutinho, quant à eux, sont également disponibles pour un transfert, les Catalans étant prêts à écouter les offres.

Si Umtiti, Pjanic et Coutinho devaient tous être vendus, avec environ 64 millions d'euros bruts libérés, cela ne suffirait toujours pas à apaiser le plafond salarial.

Chez les Blaugrana, on espère que Tebas pourra assouplir les restrictions bien que, parlant en juin, il ait insisté sur le fait qu'il n'y aurait aucune exception concernant la limite de salaire du Barca.

"Nous ne pouvons pas établir de règle pour Messi ou pour [Erling] Haaland. Les règles sont ce qu'elles sont."

"Les managers le savent parfaitement et ça ne changera pas. Les efforts faits par Barça pour réduire sa masse salariale sont sur la bonne voie mais il n'y aura pas de règle particulière. Les règles doivent être respectées, nous n'allons pas les changer. Nous n'allons pas faire une règle spécialement pour Messi. "