Barça, Lenglet évoque sa concurrence avec Umtiti

De passage sur RMC, Clément Lenglet a évoqué son futur en Catalogne et la concurrence avec Samuel Umtiti.

Clément Lenglet a connu quelques passages sur le banc dernièrement et a évoqué sa situation au Barça pour RMC. Le défenseur tricolore affirme d'ailleurs vouloir rester en Catalogne.

"On ne sait jamais vraiment de quoi sera fait l'avenir quand on est joueur de foot, mais j'espère bien être barcelonais la saison prochaine, oui. Ça va forcément dépendre du mercato, c'est une période particulière pour les clubs, et on n'est à l'abri de rien, mais j'espère rester", a confié l'ancien joueur de Nancy au micro de Team Duga.

Lenglet a aussi évoqué ses passages sur le banc suite à l'arrivée de Quique Setién en tant que coach.

"Il y a plusieurs raisons à ça. L'arrivée d'un nouveau coach, Samuel (Umtiti) qui a été bon quand il a joué aussi… Les cartes ont été redistribuées. Après j'ai pas mal joué non plus, on est kif-kif (avec Umtiti) au niveau du temps de jeu. En revanche je n'ai pas joué le Clasico (défaite 2-0 le 1er mars ndlr), ça a été une petite déception pour moi mais ça fait partie de la vie d'un footballeur. Là je me prépare bien, en espérant jouer très régulièrement", a-t-il indiqué.