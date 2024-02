Barça : Le tacle assassin de Joan Laporta contre le PSG

Après s’en être rudement pris au Real Madrid, Joan Laporte s’est désormais tourné vers le Paris Saint-Germain qu’il tacle sévèrement.

Le projet de la Super League divise les clubs européens. Président du FC Barcelone, Joan Laporta vient de tacler sévèrement le Paris Saint-Germain, qui a refusé de se joindre au Real Madrid et le club catalan dans ledit projet. Pour le président du club champion d’Espagne, le club francilien aurait déjà sa Super League propre à lui.

L’OM dit NON à la Super League

Ce vendredi, le président du FC Barcelone faisait savoir que l’Olympique de Marseille a donné son accord pour rejoindre la Super League, qui a été approuvée par la cour de justice de l’Union européenne malgré le refus de l’UEFA.

« Outre le Barça et Madrid, il y a les Italiens : l’Inter, Milan, Naples et la Roma. Il y a aussi des équipes françaises comme l’Olympique de Marseille et les trois équipes portugaises, Sporting, Benfica et Porto, qui aimeraient bien venir. Il y a aussi les équipes néerlandaises (Ajax, Feyenoord et PSV) et les équipes belges de Bruges et d’Anderlecht », avait déclaré le président du Barça à la radio RAC1.

L'article continue ci-dessous

Getty

Mais l’OM a fermement démenti l’information quelques instants après. « Pablo Longoria a déjà parlé publiquement le 21 décembre dernier et la position du club n’a pas changé », répond le club phocéen, interrogé par RMC Sport. « Je considère qu’avoir trois ou quatre compétitions organisées par autant d’organisateurs différents, c’est la catastrophe du football. Si c’est le cas, je vois un avenir difficile pour le monde du foot. Ce n’est pas le moment de la division. (…) Il n’y a pas une seule conservation sérieuse sur ce thème (la Super League, ndlr). C’est pour ça qu’on a présenté notre candidature à l’ECA, pour essayer de proposer des changements. Sur la question de la Super League et l’OM, je tiens à nier complètement », avait déclaré Longoria en son temps.

Getty

Laporta tacle le PSG

Alors que d’autres clubs à l’instar de ceux de la Premier League anglaise et de la Ligue 1 de France, dont le PSG, ont refusé de suivre le Real Madrid et le FC Barcelone dans le nouveau projet de la Super League, le président catalan estime que ceux-ci ne font que suivre leur maître, l’UEFA. Il n’a pas fait cadeau au PSG, qu’il traite du patron de l’instance européenne du cuir rond.

Getty

« La position du PSG sur la Super League ? C’est lui qui gouverne l’UEFA. Ils ont déjà leur Super League. Quant aux équipes anglaises, ils ont déjà leur Super League », a déclaré Joan Laporta au micro de RAC1.