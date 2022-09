Barça : le coup de pression de Van Gaal à Frenkie De Jong

Le manager néerlandais Louis van Gaal a admis qu'il serait "plus heureux" si Frenkie de Jong jouait plus régulièrement avant la Coupe du monde.

Frenkie De Jong a connu un été agité. Longtemps annoncé sur le départ du FC Barcelone, le milieu de terrain néerlandais a finalement tenu bon, contre vents et marrées, pour rester en Catalogne, malgré la volonté de ses dirigeants de le vendre contre un énorme somme pour faire des économies sur son salaire. L'ancien de l'Ajax Amsterdam aurait pu rejoindre Manchester United, voir même Chelsea, où il aurait sans l'ombre d'un doute été titulaire.

Un statut remis en question en club

Resté en Catalogne, Frenkie De Jong a dû se battre pour retrouver sa place de titulaire dans l'esprit de Xavi. Après une préparation un peu tronquée par toutes ses rumeurs, le Néerlandais a commencé la saison sur le banc et a dû se contenter de bout de matches avant de récupérer petit à petit sa place. Frenkie De Jong a débuté les deux derniers matches de Liga mais a débuté sur le banc en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Et forcément sa situation qui n'est plus aussi claire qu'avant interpelle son sélectionneur, Louis Van Gaal, qui a besoin d'un Frenkie De Jong en très grande forme pour avoir une chance d'être performant et d'aller loin à la Coupe du monde. Présent en conférence de presse, Louis Van Gaal a répondu aux questions avant les rencontres de la Ligue des Nations de l'UEFA cette semaine.

"Je serais plus heureux si De Jong et Depay jouaient plus"

Au cours de la conférence de presse, il a admis que le temps de jeu variable de Frenkie De Jong avec le FC Barcelone cette saison pourrait être une source de préoccupation, le milieu de terrain ayant choisi de refuser un transfert estival à Manchester United : "Il est vrai que de nombreux joueurs m'ont appelé pendant la fenêtre de transfert".

"Mais j'ai toujours terminé chaque conversation par 'voici mes conseils, mais vous prenez votre propre décision'. Je suis heureux du résultat. Mais je serais plus heureux si Frenkie De Jong et Memphis Depay jouaient plus qu'ils ne le font actuellement", a déclaré Louis Van Gaal. Bien que De Jong ait débuté trois des quatre derniers matchs du Barça, il a été mis sur le banc pour la moitié des rencontres de 2022-23.

Le milieu de terrain avait été une cible prioritaire pour Manchester United lors du mercato estival, alors qu'une réunion potentielle avec l'ancien entraîneur d'Ajax, Erik ten Hag, était évoquée, mais il a toujours préféré rester au Camp Nou. De Jong cherchera à renforcer ses chances d'obtenir une place de titulaire pour la Coupe du monde en impressionnant contre la Pologne jeudi.