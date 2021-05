Barça - Koeman en colère après sa suspension de deux match

L'entraîneur catalan a écopé de deux matchs de suspension pour s'en être pris à l'arbitre lors de la défaite de son équipe contre Grenade, jeudi.

Trois jours après avoir manqué l'opportunité de prendre la tête du championnat à Grenade, le Barça espère se relancer ce dimanche soir sur la pelouse de Valence. Une rencontre capitale pour continuer de croire en ses chances d'être sacré champion d'Espagne à l'issue de la saison.

Un match pour lequel Ronald Koeman sera suspendu après avoir écopé de deux rencontres de suspension pour s'en être pris à un arbitre jeudi soir. En conférence de presse, l'entraîneur néerlandais s'est montré particulièrement agacé par cette sanction, jugée injustifiée.

"Nous allons faire appel car je pense que c'est une sanction très exagérée. Pour avoir dit ce qu'est un personnage, tu as droit à deux matchs. Si vous insultez vraiment, je pense que vous avez droit à 20 matchs alors ? Nous allons faire appel car nous pensons que c'est injuste. Demain (dimanche), je serai sur le terrain mais pas sur le banc", a lancé Koeman.

Ce dernier a également évoqué sa responsabilité dans la défaite concédée dans la semaine par son équipe, malgré l'ouverture du score de Lionel Messi. "En tant qu'entraîneur, vous êtes toujours responsable", a-t-il reconnu.

"Pour choisir l'équipe, pour faire des changements pendant le match. Je suis responsable et rien d'autre. C'est une grande opportunité que nous avons manquée, mais je pense que si nous gagnons les cinq matchs, nous serons champions."

La course au titre reste en effet des plus serrées puisque les Blaugrana n'ont que deux points de retard sur l'Atlético, tout en étant à hauteur du Real Madrid et une seule petite unité devant Séville.

"Nous devons reconnaître que c'est un championnat fort, il y a de très bonnes équipes, a poursuivi Koeman. Jusqu'à quatre équipes se battent pour remporter LaLiga, il n'y a que trois points d'écart. Il faut être bon à chaque match. Si vous n'êtes pas dedans, cela coûte cher. Mais c'est aussi la beauté de la chose."

Enfin, le Néerlandais s'est quelque peu projeté sur l'affrontement qui attend ses hommes du côté de Valence : "Nous avons beaucoup de possession de balle, mais nous devons améliorer certaines choses. Depuis que nous jouons avec trois défenseurs centraux, nous sommes moins dangereux, mais nous ne pouvons pas encaisser deux buts comme l'autre jour contre Grenade. C'est ce dont nous avons parlé."