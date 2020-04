Barça - Iniesta : "Xavi m’a donné envie d’être entraîneur"

Lors d’une interview accordée à Marca, Iniesta a confirmé vouloir devenir entraîneur après son passage au Vissel Kobe.

Actuellement au , Andrés Iniesta fait comme tout le monde : il est confiné à son domicile. Mais le joueur du Vissel Kobe ne perd pas son temps, et un documentaire autobiographique sur sa vie intitulé "Le héros inattendu" vient tout juste d’être achevé, avec une diffusion prévue le 23 avril prochain. En attendant, l’Espagnol enchaîne les interviews, mais aussi les révélations.

Ce vendredi, le milieu de terrain faisait ainsi la Une de Marca. L’objectif ? Faire la promotion de son documentaire, bien évidemment, mais également parler du futur, et notamment de son après-carrière de joueur. Dans le quotidien espagnol, Iniesta avait récemment parler de devenir entraîneur. Mais cette fois-ci, il a confirmé la chose de manière limpide.

"On a encore le temps avant que je m’asseye sur un banc"

"Avant ça, il faudra que je termine ma carrière de joueur. En attendant, je continue à apprendre et à emmagasiner ce qui pourrait me servir ensuite. Au niveau de l’identité de jeu, je pense que vous voyez déjà ce que je veux faire. Ce sera ce que j’ai toujours fait dans le même club, mais on a encore le temps avant que je m’asseye sur un banc", a rappelé Iniesta à nos confrères.

Lorsqu’il le fera enfin, Iniesta marchera donc dans les pas de Xavi, aujourd’hui entraîneur d’Al-Sadd. Et sans son ancien coéquipier, le milieu du Vissel Kobe n’aurait peut-être pas pensé à devenir coach.

"Je parle beaucoup avec lui, notamment du fait de m’asseoir sur un banc. Et bien sûr, son expérience m’a donné envie : il adore ça. Quand tu aimes le foot, je pense que c’est comme ça. Peut-être que je serai dans une situation similaire à l’avenir", a conclu Iniesta, que les supporters du Barça imaginent certainement déjà former un duo avec Xavi pour ramener le club au sommet.