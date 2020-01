Barça - Iniesta critique le traitement réservé à Valverde

L'ancien milieu de terrain blaugrana estime que l'entraîneur doit toujours jouir d'une certaine forme de respect.

Andrés Iniesta s'est montré déçu des manières de faire du Barça concernant la gestion du cas Ernesto Valverde dans une interview accordée à l'émission El Transistor, sur Onda Cero. Il a, en effet, vivement critiqué le management des Blaugrana, qui ont rencontré Xavi pour lui proposer la succession du Catalan.

"La façon de faire est un peu moche. Je crois que le respect de l’entraîneur doit toujours exister. Car, au final, c’est la manière de faire qui peut faire le plus mal", a-t-il ainsi affirmé. L'Espagnol sait bien que son ancien club ne donne pas la meilleure image en offrant le banc azulgrana à divers entraîneurs, tous derrière le dos d'un Ernesto Valverde qui semble déjà condamné.

Il a ensuite donné son avis sur deux des favoris à la succession de Valverde : Xavi et Koeman. "Les deux en sont capables, ils connaissent cela (le rôle d'entraîneur) et chacun saura si c'est le moment ou non. Parfois, l'expérience n'a rien à voir."

Enfin concernant sa relation avec le président Bartomeu, il admet qu'ils ne parlent pas beaucoup, bien que cette dernière soit "bonne" : "Comme quand j'étais ici. La relation est bonne avec le président et avec les personnes qui sont dans le club depuis que je suis parti".