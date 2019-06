Barça : "Il est impossible de recruter Neymar et Griezmann le même été"

Selon un ancien dirigeant du Barça, le club catalan ne peut absolument pas se permettre de recruter Neymar et Griezmann.

Entre Antoine Griezmann et Neymar Jr, Barcelone va devoir faire un choix. Le club catalan ne peut pas recruter les deux stars le même été. C’est la principale conclusion dressée par un ancien dirigeant du club concernant sa capacité financière à effectuer un double coup aussi retentissant. La réponse de cet observateur privilégié accordée à Goal est claire : "Recruter ces deux joueurs est irréalisable à tous les niveaux : les prix des transferts comme les salaires".

"Barcelone n'est pas le club d'un État"

En d'autres termes, le Barça n'a pas la politique économique idoine pour accumuler des stars de ce calibre, bien que l'ère de la MSN laisse penser le contraire. Le club catalan compte déjà Lionel Messi et Luis Suarez dans ses rangs. "Barcelone a un modèle, ce n'est pas le club d'un État et il ne peut pas fonctionner de la même façon", poursuit notre source, qui doute du bien-fondé d'un retour de Neymar, mais aussi du réel intérêt d'une arrivée de Griezmann.

"Neymar est parti en très mauvais termes, on semble l'oublier aujourd'hui, mais ses derniers matches à Barcelone n’étaient pas si bons. Il a reculé sur le plan footballistique et ses scandales l'accompagnent depuis son départ. Qui pense vraiment que cette situation va s'améliorer ? Quant à Griezmann, je pensais déjà qu'il était absurde de le recruter il y a un an, il joue dans la même zone que Messi et s'est moqué du club".

Cet ex-dirigeant est affirmatif : "il est impossible de recruter ces deux joueurs, socialement, financièrement, et sur le plan sportif cela friserait l'horreur, ça n'aurait aucun sens !".

L'unique scénario qui rendrait l'affaire plausible a déjà circulé dans la presse catalane : "Faire revenir Neymar ne serait possible que si le Barça achète Griezmann et le vend au PSG dans la foulée, c’est la seule façon pour le FCB d’assumer l’impact de l'indemnité de transfert et du salaire. Avoir les deux joueurs en même temps est impossible par rapport à ces deux données".

"Ce type d'opération se fait généralement avec des joueurs d'appoint, jamais avec des titulaires", conclut notre source, qui remet toutefois les choses en perspective. "Il est si difficile de faire des affaires quand on est le , tout le monde sait ce que vous recherchez et il n'est pas toujours judicieux de faire des paris avec des joueurs d'avenir, car ce club demande un haut niveau de performances immédiat".