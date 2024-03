Barça, il démissionne après la qualification en quart de Ligue des champions

Coup dur pour le FC Barcelone deux jours après sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions de l’UEFA.

Le navire barcelonais va poursuivre son chemin sans ce cadre très important de l’effectif blaugrana. Deux jours après la qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions aux dépens des Italiens de Naples (3-1), le club champion d’Espagne vient d’enregistrer la démission d’un pion de son effectif.

Xavi avait annoncé sa démission

Au soir du samedi 27 janvier 2024 après la défaite à domicile du FC Barcelone contre Villarreal (3-5), l’entraîneur des Culés avait annoncé qu’il quitte son poste à la fin de la saison. « Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle », avait déclaré le coach du Barça en conférence de presse après la débâcle face à Villarreal.

« Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique. En pensant au club et aux joueurs, je pense qu’ils seront libérés et plus calmes. En tant qu’homme de club, je pense que la meilleure chose à faire est de partir le 30 juin. Cela dit, je donnerai tout ce que j’ai pour les quatre mois qui restent, je pense que nous pouvons faire une bonne saison et j’espère que la dynamique changera », avait ajouté Xavi.

Le vice-président financier dépose les armes

Si Xavi Hernandez avait annoncé son départ, le technicien espagnol ne part pas avant la fin de la saison. L’ancien coach d’Al Sadd SC, qui a répondu à ses détracteurs, mardi soir, après la qualification en quarts de finale de Ligue des champions, reste confortablement à son poste jusque-là. C’est le vice-président financier du club culé, Eduard Romeu, qui a jugé bon de quitter le navire.

« Le FC Barcelone annonce que M. Eduard Romeu, vice-président de son secteur économique, a présenté sa démission au président Joan Laporta en raison de l’incompatibilité de ce poste avec un dévouement à plein temps à son travail professionnel. Le Président Laporta a accepté la démission et exprime sa gratitude pour le travail de M. Romeu à la tête de l’Espace Économique, qui s’est concentré sur l’élaboration d’un plan de faisabilité qui a été mis en œuvre au cours de ce mandat et qui a redressé la situation financière de l’institution. Une explication complète sera donnée publiquement prochainement », a indiqué le club dans un communiqué, ce jeudi.

Les raison de son départ seront élucidées par le président des Culés, Joan Laporta, qui a convoqué la presse ce jeudi.