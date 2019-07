Barça, Griezmann veut se faire pardonner auprès de Messi "avec des passes décisives"

Antoine Griezmann veut se faire pardonner auprès de Messi et Suarez "avec des passes décisives".

Antoine Griezmann vient de donner sa première conférence de presse en tant que joueur du et a forcément été sondé sur sa décision de ne pas rejoindre le clu catalan la saison dernière.

"J'avais, à l'époque, une famille à déménager et ma femme était heureuse là-bas. Je n'étais pas prêt", s'est justifié le Français devant la presse espagnole. "L'Atlético ? Il est toujours difficile de quitter une maison où l'on se sent bien avec sa famille et ses amis, c'était difficile, je n'ai que de l'admiration et du respect pour le club."

Griezmann quiere ganarlo todo con el Barça pic.twitter.com/GjrUOIRLuy — MARCA (@marca) 14 juillet 2019

Griezmann dévoile aussi les raisons de son arrivée en Catalogne cet été : "C'est un nouveau défi, pour essayer de m'améliorer, sortir de ma zone de confort, devenir titulaire, être important dans un grand club et gagner un championnat et une qui manquent à mon palmarès".

Le champion du monde français a aussi évoqué ses nouveaux illustres coéquipiers arguant qu'il savait comment se faire pardonner d'eux après son indécision passée : "Je ne sais pas s'ils sont irrités par ma décision de l'an passé, il faut que je vois ça avec eux. Mais je pense que l'ont peut tout réparer avec des passes décisives".

L'ancien joueur de la est particulèrement ravi à l'idée d'évoluer avec Leo Messi : "Le Basket a Lebron James et le Football a Messi". L'intéressé appréciera.