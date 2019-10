Barça - Griezmann, joueur le plus décisif de Liga

Buteur et passeur lors du succès des Blaugrana à Eibar, samedi, Antoine Griezmann est le joueur le plus décisif en Liga cette saison.

Impliqué lors du succès du Barça sur la pelouse d' , samedi après-midi (0-3), Antoine Griezmann s'est montré à son avantage dans le trio qu'il a formé avec Luis Suarez (2 buts) et Lionel Messi (1 but et une passe décisive lors de ce match, comme Griezmann).

Avec quatre buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, le Français est le joueur le plus décisif de la cette saison, indique Opta.

7 - Aucun joueur n'a été impliqué sur plus de buts qu'Antoine Griezmann en cette saison (7 - 4 buts, 3 passes décisives). Adopté. @AntoGriezmann @fcbarcelona_fra pic.twitter.com/OCx3oyfPf4 — OptaJean (@OptaJean) October 19, 2019

Un Griezmann encore en rodage qui a indiqué au terme du match devoir encore parfaire ses automatismes avec ses compères d'attaque : "Il y a des jours meilleurs et des jours pires. Je viens juste d'arriver et je dois m'habituer aux choses. Ma relation avec Messi et Suárez? Je dois m'y habituer.

Nous devons mieux nous comprendre et cela viendra avec des minutes jouées ensemble", a-t-il assuré au micro de Movistar Plus.