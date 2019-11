Barça, Griezmann : "Je savais que venir au Barça serait difficile"

Antoine Griezmann a admis qu'il s'attendait à ce qu'il soit difficile de s'imposer à Barcelone après son arrivée en provenance de l'Atletico Madrid.

"J'apprends beaucoup, même si je savais que venir à Barcelone serait difficile", a déclaré l'attaquant après la victoire de la sur la Moldavie vendredi soir dans des propos relayés par Marca.

Griezmann a été contraint de jouer sur l'aile gauche au Barça en raison de la présence de Lionel Messi et de Luis Suarez sur le front offensif du . "Si je joue plus au centre, je suis plus orienté", a-t-il déclaré.

"Cela fait de nombreuses années que je joue à l'avant et je dois maintenant m'adapter." Ernesto Valverde est venu à la rescousse de l'attaquant, tout comme le sélectionneur national, Didier Deschamps.

"Sa production à Barcelone est loin d'être catastrophique, c'est une question de positionnement sur le terrain", a déclaré Didier Deschamps.

"Il était meilleur à sa position à l'Atletico Madrid." Griezmann a joué 90 minutes entières pour la France lors de la victoire 2 à 1 au Stade de France face à la Moldavie jeudi soir. Son coéquipier du Barça, Clement Lenglet, a également disputé tout le match.