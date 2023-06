Barça – Frenkie De Jong pourrait-il filer au Bayern?

Important au coeur du jeu du Barça, Frenkie De Jong est l'une des cibles du Bayern. L'international néerlandais pourrait-il filer en Bavière?

En remportant le titre de Bundesliga lors de la toute dernière journée grâce au nouveau choke du Borussia Dortmund, le Bayern Munich est parvenu à éviter une saison blanche qui ne lui était plus arrivé depuis plusieurs décennies. Un titre au goût amer qui ne parvient pas à faire oublier les éliminations logique en Ligue des Champions contre Manchester City et honteuse contre Augsburg en Coupe d'Allemagne. Après plusieurs saisons de tassement, les Bavarois doivent repartir de l'avant et retrouver leur gloire d'antan. Cela passera par le mercato et les dirigeants allemands ont, à ce propos, ciblé Frenkie De Jong comme priorité. L'international néerlandais peut-il filer à Munich?

De Jong va-t-il rejoindre le Bayern?

Conscients de devoir renouveler un milieu de terrain qui a marqué le pas et manqué de génie cette saison, les dirigeants du Bayern ont fait du poste de milieu central une des grandes priorités bavaroises sur le marché avec celui d'avant-centre. Le Rekordmeister a un temps envisagé de convaincre Declan Rice mais a finalement refusé de s'aligner sur les sommes folles proposées par leurs homologues anglais. Les Bavarois ont alors décidé de réactiver une piste laissée en sourdine : Frenkie De Jong.

Pas toujours titulaire dans le plan de jeu de Xavi cette saison, Frenkie De Jong a de l'or dans les pieds mais n'est jamais parvenu à pleinement le développer en Catalogne. L'international néerlandais est rarement mauvais mais il n'est pas souvent très bon non plus. Baladé à plusieurs postes et même poussé vers la sortie pour faire de la place aux jeunes du cru, l'ancien maestro de l'Ajax ne semble mentalement pas tout à fait disposé pour prester à son plein potentiel à Barcelone.

Un départ pour le Bayern pourrait, à ce titre, lui permettre de trouver un contexte bien plus propice à ses qualités et de se relancer. D'autant plus que le cerveau peut s'appuyer sur l'exemple de Mathijs De Ligt, son équipier en équipe nationale et qui a retrouvé ses sensations en Bavière après s'être mis à stagner à la Juventus. L'intérêt potentiel pour le joueur de rejoindre Munich est présent et le Barça ne crachera pas sur une entrée conséquente de cash. La possibilité de voir De Jong rejoindre le Rekordmeister existe donc bel et bien, à voir si elle se concrétise.