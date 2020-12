Barça - Font espère garder Messi s'il est élu à la présidence du club

Candidat à l'élection présidentielle du Barça, Victor Font a souligné l'importance de parvenir à prolonger Lionel Messi, en fin de contrat en juin.

Le candidat à la présidence de Barcelone, Victor Font, pense qu'il peut convaincre Lionel Messi de rester au Camp Nou au-delà de cette saison.

L'avenir de Messi reste un sujet important pour le Barca après qu'il ait déposé une demande de transfert à la suite d'une campagne 2019-20 pour le moins tumultueuse.

Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or a été évoqué du côté de , un des grands clubs de la , avant de choisir de rester en , bien qu'il ait été également lié depuis au , champion de , et à l'Inter.

Font, qui est en lice pour l'élection présidentielle du 24 janvier suite à la démission de Josep Maria Bartomeu en octobre, a parlé de l'importance de réengager Messi.

"Je suis convaincu qu'avec un projet compétitif, passionnant et, surtout dans le cas de Messi, à long terme - un projet qui pourrait même aller au-delà du jour où Messi prendra sa retraite - nous le convaincrons de rester", a déclaré Font à ESPN.

"Messi est le meilleur joueur de l'histoire du sport n°1 dans le monde. Imaginez ce que cela signifie. Pour cette raison, l'association Messi-Barca est stratégique et nous devons faire tout notre possible pour garantir la pérennité de l'association.

"En gardant à l'esprit qu'il peut parler avec d'autres clubs en janvier, téléphoner à Messi [si je gagne les élections] doit être une des priorités."

Au milieu de la pandémie de coronavirus, qui a durement frappé le Barca sur le plan financier, Font a ajouté : "Messi, par-dessus tout, est une personne qui aime le Barca et ce qu'il veut, c'est gagner.

"Bien sûr, le meilleur joueur du monde et le meilleur de tous les temps doit être rémunéré de façon compétitive. Mais je pense que ses priorités sont la compétition et la victoire.

" [Son salaire] est l'une des réalités qui doit être ajustée. Le niveau des revenus à court terme et pour la prochaine saison est dans l'air du temps. Cela dépend de ce qui se passera lorsque les fans reviendront au stade.

"Sur cette base, nous devrons structurer la masse salariale de manière appropriée. Une fois que nous aurons une idée claire de la situation, nous saurons ce que le club peut se permettre.

L'article continue ci-dessous

"Messi est un fan du Barça et il aime le Barça comme nous tous. Il est ici depuis de nombreuses années, depuis qu'il a 13 ans, et je suis sûr que quoi qu'il veuille faire [avec sa carrière] pour continuer à gagner, sa passion et son amour pour le club est plus que tout autre chose."

Le Barça a connu un début de saison loin d'être inoubliable sous la houlette de son nouvel entraîneur Ronald Koeman, qui vient de connaître deux défaites consécutives.

Les Blaugrana de Messi sont neuvièmes de la et comptent 12 points de retard sur le leader, l'Atlético de Madrid, à l'approche du choc de dimanche contre . Le géant catalan a perdu quatre de ses dix premiers matches de championnat, ce qui constitue son plus mauvais résultat à ce stade de la saison depuis 2000-2001.