Barça - Eibar 1-1, sans Messi, le Barça déçoit de nouveau

Sans Leo Messi, le Barça défiait Eibar pour son dernier match de l'année en Liga (15e) journée.

Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, le Barça avait battu (5-0), grâce à l'attaquant argentin Lionel Messi, quadruple buteur lors de cette fameuse soirée du 22 février. On parle d'une époque révolue, non seulement car le Barça traverse une crise, mais aussi car Leo Messi, légèrement blessé et absent ce soir, a tout fait pour quitter le club Blaugrana l'été dernier.

6e au classement, mais doté d'un match en moins, le Barça n'avait cependant pas le loisir de faire du sentimentalisme nostalgique ce soir. Il fallait gagner et pour cela, il fallait marquer. Mais Messi n'était pas là pour tirer les pénaltys. Et dès la 6e minute, Ronald Araujo subissait une faute dans la surface d'Eibar. Martin Braithwaite s'avançait pour exécuter la sentence et tirait à côté.

On retrouvait de nouveau l'ancien toulousain à la 25e minute. Servi par un centre de Junior Firpo, Braithwaite pensait ouvrir le score du droit, mais après examen de la VAR, sa réalisation était annulée. Eibar, proche de la zone de relégation, jouait sans complexe de son côté et s'offrait même plusieurs opportunités en première période. Néanmoins, rien n'allait être marqué lors du premier acte. Mais le tableau de marque allait être altéré dans le second.

En effet, peu avant l'heure de jeu, Ronald Araujo commettait une grosse bourde au milieu du terrain et Kike Garcia lui subtilisait le cuir et s'en allait battre Ter Stegen d'une frappe du droit.

De quoi réveiller les Catalans qui, dix minutes plus tard, parvenaient à égaliser grâce Ousmane Dembélé d'une frappe du plat du pied suite à un service de Firpo.

Le Français, entré à la mi-temps, restait dangereux, son centre quelques instants plus tard obligeait Marko Dmitrovic à sortir. Le cuir rebondissait sur le torse de Braithwaite, mais filait finalement à côté. Et malgré sa moyenne de possession culminant à 73%, le Barça avait bien du mal à trouver la faille.

L'article continue ci-dessous

Clément Lenglet s'offrait une tête non cadrée sur un corner catalan, mais les hommes de Koeman voyaient les minutes défiler sans trouver de solution. Le coach batave aussi avait du mal, lui qui effectuait des changements en fin de match, avec notamment Riqui Puig pour Pedri.

Trouvé en retrait dans la surface de réparation par Philippe Coutinho, Oscar Mingueza voyait sa frappe contrée par un défenseur adverse. Mais plus rien n'allait être inscrit dans cette rencontre. Et nouveau résultat décevant pour un Barça privé de Messi.