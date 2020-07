Barça - "Ça va l’affecter" : Setién commente le rouge reçu par Fati

En conférence de presse, l’entraîneur du Barça est revenu sur le carton rouge reçu par Ansu Fati contre l’Espanyol après 4 minutes de jeu.

Ansu Fati va très vite lorsqu’il accélère sur son côté droit, et il a également fait très vite mercredi soir pour se faire expulser contre l’Espanyol (1-0). Entré à la pause, l’ailier du Barça a vu rouge dès la 50e minute après un petit attentat sur Calero. Heureusement pour lui, son adversaire Lozano héritait du même sort dans la foulée pour avoir mis Piqué en danger…

Deux actions sur lesquelles son entraîneur Quique Setién est revenu en conférence de presse. "Dans son cas, on voit qu’il vient pour jouer le ballon... L’autre faute me semble plus sérieuse. Après, s’il sort le rouge pour Fati, il doit le faire aussi pour Lozano. Et ces deux rouges ont ouvert des espaces", a analysé le coach blaugrana au sortir de la rencontre.

Setién : "Il est venu m’en parler, il a été très touché par cette expulsion"

"On voulait qu’Ansu nous apporte de la profondeur et de la vitesse dans les un contre un, qu’il ouvre les espaces. Mais le plan a échoué avec cette expulsion. La vérité, c’est que ça m’a fait de la peine. Il nous aurait beaucoup aidé grâce à sa qualité de débordement", a ajouté Setién, avant de se pencher sur les conséquences pour Fati.

"Il a eu beaucoup d’humilité. Il est venu m’en parler, il a été très touché par cette expulsion. Mais je sais qu’il ne l’a pas fait exprès. Il voulait jouait le ballon, ça arrive. Maintenant, la décision est prise et ça va forcément l’affecter. On verra bien la sanction dont il héritera, mais je ne lui en veux pas", a conclu Setién, décidément protecteur avec sa pépite.